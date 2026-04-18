Καστοριά: Χειροπέδες σε 23χρονο που έκοβε παράνομα ξύλα σε δάσος

Συνελήφθη επ αυτοφώρω χθες (17/04) το απόγευμα, σε δασική περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς 23χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της δασικής νομοθεσίας και περί αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών δράσεων για την πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος και της λαθροϋλοτομίας, καθώς επίσης και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προαναφερόμενοι αστυνομικοί εντόπισαν σε δασική περιοχή της Καστοριάς, τον 23χρονο να προβαίνει στην παράνομη υλοτόμηση ξυλείας (δρυός), συνολικού όγκου περίπου 20 κυβικών μέτρων και ξυλείας (οξιάς), συνολικού όγκου περίπου 10 κυβικών μέτρων από δημόσια δασική έκταση, χωρίς άδεια της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

Συνεχιζόμενης της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, ο 23χρονος χθες (17/04) τις μεσημβρινές ώρες, είχε εισέλθει παράνομα στην ελληνική επικράτεια από μη νομοθετημένο σημείο της ελληνοαλβανικής μεθορίου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 ημίονοι, ένα τσεκούρι και ένα αλυσοπρίονο.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Νεστορίου Καστοριάς, ενώ τέλος ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

