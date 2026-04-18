Γιάννης Τσιμιτσέλης: Δεν ξέρω αν αυτό για την εκπομπή είναι μια φήμη που πάει από στόμα σε στόμα χωρίς να έχει σχέση με την πραγματικότητα

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, όπως παρακολουθήσαμε το Σάββατο στο πρόγραμμα του OPEN.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το τηλεοπτικό του μέλλον και για την εκπομπή “Όπου υπάρχει Ελλάδα” στον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ακόμα δεν έχω κάνει συζητήσεις για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Τουλάχιστον με τον ΣΚΑΪ δεν έχω κάνει συζητήσεις, έχω κάνει συζητήσεις για άλλα πρότζεκτ σε άλλα κανάλια. Όχι για εκπομπή, αλλά για σίριαλ. Ακόμα ακούω φήμες για το “Όπου υπάρχει Ελλάδα”, μια επίσημη ενημέρωση για του χρόνου δεν έχω”.

“Φαντάζομαι ότι άμεσα θα υπάρξουν συζητήσεις για να ξέρω και γω τι θα κάνω, όπως και οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εκπομπή. Το να μεταφερθεί η εκπομπή Σαββατοκύριακο είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, που και αυτό αν τεθεί θα το συζητήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα θα μου ήταν πιο εύκολο, από την άλλη όμως δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό ακριβώς”.



“Δηλαδή, αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι κάποιοι δεν θα είναι στις θέσεις τους; Γιατί είναι πάρα πολλά τα άτομα αυτή τη στιγμή για μια καθημερινή εκπομπή. Είναι όλα αυτά που πρέπει να υπολογίσουν για να δουν τι και πως. Δεν ξέρω και αν υπάρχει αυτό ως θέση ή απλά είναι μια φήμη που πάει από στόμα σε στόμα χωρίς να έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα” πρόσθεσε, ακόμα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στην κάμερα του OPEN.