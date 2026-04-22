Δύο νεκροί σε ρωσική πόλη μετά την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από ουκρανικό drone
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στη ρωσική πόλη Σιζράν ύστερα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε νωρίτερα, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δέκα χρόνια Panorama Charity Fun Run στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη – Επιστρέφει στις 10 Μαΐου
- Η Ουκρανία ζήτησε από την Τουρκία να φιλοξενήσει συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν για επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων
- Παύλος Σταματόπουλος: Η πιο δύσκολη, για λόγους πραγματικά ώρας, συνεργασία, ήταν με τον Πέτρο Κωστόπουλο