Αγκαλιά με την μητέρα του στο μπροστινό κάθισμα το 3χρονο παιδί που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καβάλα

Στο μπροστινό κάθισμα, στην αγκαλιά της μητέρας του, βρισκόταν –σύμφωνα με πληροφορίες– το τρίχρονο παιδί που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Καβάλας–Σερρών, όπου ενεπλάκη το αυτοκίνητο μιας τετραμελούς οικογένειας.

Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, ενώ η μητέρα, βαριά τραυματισμένη, υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 10χρονος αδελφός του υπέστη κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και μεταφέρεται στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Ο πατέρας, που οδηγούσε το όχημα, φαίνεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Κατά τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, όπως φέρεται να ανέφερε ο οδηγός, ενώ για τον απεγκλωβισμό των επιβατών χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.