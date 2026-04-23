Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 23 Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 23 Απριλίου:

1516: Υιοθετείται από τους γερμανούς ζυθοποιούς ο Νόμος για την καθαρότητα της μπύρας («Reinheitsgebot»). Σύμφωνα με τον νόμο, τα συστατικά της μπύρας είναι: νερό, κριθάρι και λυκίσκος.

1821: Η Μάχη της Αλαμάνας. Οι ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις υπό τους Δυοβουνιώτη, Πανουργιά και Διάκο αντιμετωπίζουν στη γέφυρα της Αλαμάνας (περιοχή Θερμοπυλών) τις υπέρτερες οθωμανικές ορδές του Ομέρ Βρυώνη και του Κιοσέ Μεχμέτ και ηττώνται.

1882: Αρχίζουν οι εργασίες διάνοιξης του Ισθμού της Κορίνθου.

1960: Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής θεμελιώνει το φράγμα του Νέστου.

1999: Το κτίριο της σερβικής τηλεόρασης στο Βελιγράδι βομβαρδίζεται από αεροπλάνα του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο, με αποτέλεσμα 16 άτομα να σκοτωθούν και πολλά να τραυματιστούν. Στην Ελλάδα, οι εφημερίδες της επόμενης ημέρας κυκλοφορούν με μαύρη κορδέλα σε ένδειξη πένθους, ενώ το ΝΑΤΟ, το οποίο εορτάζει τα 50χρονά του σε πανηγυρική σύνοδο στις Βρυξέλλες, υπογράφοντας Διακήρυξη για το νέο του ρόλο, χαρακτηρίζει το κτίριο στο Βελιγράδι «νόμιμο στόχο».

2010: Η Ελλάδα ζητά την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Γεννήσεις

1889: Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης, που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Γουίλιαμ Σέξπιρ. (Θαν. 30/5/1977)

1905: Κώστας Περρίκος, Έλληνας αξιωματικός της Αεροπορίας και αντιστασιακός κατά τη διάρκεια της Κατοχής. (Θαν. 4/2/1943)

1916: Γιάννης Μόραλης, Έλληνας εικαστικός, ένας από τους μεγαλύτερους έλληνες ζωγράφους της λεγόμενης γενιάς του ’30, με πλήθος διακρίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. (Θαν. 20/12/2009)

Θάνατοι

1616: Γουίλιαμ Σέξπιρ, Άγγλος θεατρικός συγγραφέας. (Γεν. 23/4/1564)

1827: Γεώργιος Καραϊσκάκης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Δευτερόλεπτα προτού υποκύψει στο μοιραίο χτύπημα που δέχτηκε την προηγούμενη μέρα στο Φάληρο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι πυροβολήθηκε από «φίλιο» χέρι. (Γεν. 23/1/1780)

1998: Κωνσταντίνος Καραμανλής, από τους κορυφαίους νεοέλληνες πολιτικούς, που διατέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. (Γεν. 8/3/1907)

Γιορτάζουν

Γεώργιος, Γεωργία, Θερινός.

Επέτειοι

Ημέρα Μνήμης Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος

Ημέρα της Αγγλικής Γλώσσας

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

Παγκόσμια Ημέρα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης