Στέφανος Τσιτσιπάς: Νίκησε 2-0 τον Αγκιλάρ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του τουρνουά Open της Μαδρίτης

Τις καλές του εμφανίσεις στο τουρνουά της Μαδρίτης συνεχίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά την επικράτηση επί του Αλεξάντερ Μπούμπλικ και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του διπλού, ο Έλληνας τενίστας πήρε τη νίκη απέναντι στον Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ με 6-4, 6-2 στον τρίτο γύρο του Madrid Open.

Ένα ματς, στο οποίο ο 27χρονος είχε ν’ αντιμετωπίσει έναν παίκτη ο οποίος είχε έρθει από τα προκριματικά του θεσμού. Δεδομένα ήταν πιο βατός, κάτι που απέδειξε και ο Τσιτσιπάς εντός του court. Επόμενος αντίπαλος του στη φάση των 16 θα είναι ο Κάσπερ Ρουντ.

Κομβικό break και προβάδισμα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι σταθεροί πίσω από τα σερβίς τους. Βέβαια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε στα πρώτα δύο service games του να σβήσει τρία break points του Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ, μένοντας κοντά στο σκορ (3-3).

Ο Μέριδα Αγκιλάρ μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα στο σετ για ακόμη μία φορά (4-3), ωστόσο ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε 3-0 σερί για να κλείσει το πρώτο σετ με 6-4. Σημαντικό ν’ αναφερθεί πως ο Τσιτσιπάς εκμεταλλεύτηκε το πρώτο break point που του παρουσιάστηκε.

Με καλό μομέντουμ κυριάρχησε και στο δεύτερο σετ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο σετ μπήκε με το πόδι στο… γκάζι. Ο 27χρονος έκανε break στο πρώτο service game του αντιπάλου του, κατάφερε να κάνει το hold (2-0) και πέτυχε ακόμη ένα break για το 3-0.

Από τη μεριά του, ο Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και το μόνο που κατάφερε ήταν να παρατείνει την κατάκτηση του σετ από τον Έλληνα τενίστα. Με σκορ 6-2 ήρθε ο διπλασιασμός των σετ για τον Νο.80 του κόσμου, ο οποίος πανηγύρισε την πρόκριση στον επόμενο γύρο του τουρνουά.