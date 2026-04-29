Κολωνός: Ένοπλος 73χρονος προσπάθησε να ληστέψει σούπερ μάρκετ και συνελήφθη

Αναστάτωση προκλήθηκε στον Κολωνό, όταν ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ και ζήτησε τα χρήματα από την υπάλληλο στο ταμείο.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, ο άνδρας, μπήκε κρατώντας όπλο στο σούπερ μάρκετ στον Κολωνό, στην οδό Ναυπλίου, απαίτησε χρήματα από την υπάλληλο. Εκείνη, αν και υπό την απειλή όπλου, ενεργοποίησε το κουμπί συναγερμού και ειδοποίησε τον υπεύθυνο του καταστήματος, με αποτέλεσμα ο δράστης να το βάλει στα πόδια.

Μετά από το ανθρωποκυνηγητό των αρχών για να τον εντοπίσουν, ο 73χρονος όπως αποκαλύφθηκε βρέθηκε λίγο αργότερα στον Κολωνό, στην οδό Μύλων και συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για έναν Έλληνα, γεννημένο το 1953.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα μπορεί να καινοτομήσει περισσότερο, να εξάγει γνώση, τεχνολογία και αγαθά

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Συνάντηση Τραμπ με τον βασιλιά Κάρολο – “Οι ΗΠΑ δεν έχουν πιο στενούς φίλους από τους Βρετανούς”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Άνδρας συνελήφθη γιατί αυνανιζόταν σε παραλία στην Κρήτη – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Στη ΓΑΔΑ κρατείται ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο Εφετείο Αθηνών – Το χρονικό και τα κίνητρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

ΕΤΑΔ: Ξεκινούν οι μελέτες αποκατάστασης και λειτουργίας του Κυβερνείου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Γερουλάνος: Στο συρτάρι η υπόθεση υποκλοπών με απόφαση Αρείου Πάγου και κανείς στην Κυβέρνηση δεν θέλει να ξέρει τι έγινε