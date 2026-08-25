Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη: Οι καταθέσεις των συγγενών θα “δείξουν” το κίνητρο – Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής στη 45χρονη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Νέα Σμύρνη, όπου μια 45χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα πυρά 48χρονου, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από τη δολοφονία, αλλά και να εντοπίσουν το κίνητρο που οδήγησε τον 48χρονο στην πράξη του.

Το καρτέρι έξω από την πολυκατοικία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εξεταστεί, ο 48χρονος φέρεται να περίμενε για περίπου πέντε λεπτά έξω από την πολυκατοικία, γνωρίζοντας τις κινήσεις της 45χρονης. Όταν εκείνη εμφανίστηκε και βγήκε από την είσοδο του κτιρίου, ο άνδρας κινήθηκε προς το μέρος της. Οι δύο τους μπήκαν μαζί στην είσοδο, όπου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εκτυλίχθηκε η φονική επίθεση.

Κατά την ανάλυση του βίντεο, ο 48χρονος φέρεται να την κλώτσησε δύο φορές. Η μία κλωτσιά ήταν κάτω από το πηγούνι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να γονατίσει. Στη συνέχεια ο δράστης φέρεται να έβγαλε το περίστροφο και να την πυροβόλησε.

Η 45χρονη φαίνεται πως έκανε ενστικτωδώς μια κίνηση με τα χέρια της, με αποτέλεσμα η πρώτη βολή να μην την πετύχει. Η σφαίρα κατέληξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας. Η δεύτερη όμως βολή ήταν μοιραία, καθώς η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη ανασύνθεση της επίθεσης, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βολίδα εντοπίστηκε στα οστά του κρανίου με φορά από πάνω προς τα κάτω.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, ο 48χρονος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι καταθέσεις που εξετάζουν οι αρχές

Το μεγάλο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι το κίνητρο της δολοφονίας.

Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα τόσο του θύματος όσο και του δράστη, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τη σχέση των δύο ανθρώπων και όσα είχαν προηγηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή της 45χρονης φέρεται να είχε ενημερωθεί από την ίδια ότι διατηρούσε σχέση με έναν άνδρα. Δεν γνώριζε, ωστόσο, την ταυτότητά του.

Όπως φέρεται να της είχε εκμυστηρευτεί η 45χρονη, το τελευταίο διάστημα είχε αποφασίσει να τερματίσει τη σχέση, καθώς ο άνδρας ήταν, σύμφωνα με την περιγραφή της, ιδιαίτερα ζηλιάρης και πιεστικός. Μάλιστα, φέρεται να είχε φτάσει ακόμη και στο σημείο να την απειλεί.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από τις αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη σχέση συνδέεται άμεσα με το έγκλημα.

Τι κατέθεσε η σύζυγος του 48χρονου

Κατάθεση στις αστυνομικές αρχές έδωσε και η σύζυγος του 48χρονου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέφερε ότι η συμπεριφορά του συζύγου της είχε αλλάξει σημαντικά τους τελευταίους 18 μήνες. Όπως φέρεται να είπε, ο άνδρας έλειπε αρκετά βράδια από το σπίτι, χωρίς η ίδια να γνωρίζει ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Η ίδια φέρεται επίσης να ανέφερε ότι, πριν φύγει από το σπίτι, ο 48χρονος άφησε πίσω του περίπου 1.000 ευρώ, λέγοντάς της ότι θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Νέα Σμύρνη, όπου, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε οργανώσει την επίθεση.

Η κατάθεση της 19χρονης κόρης

Διαφορετική εικόνα φέρεται να έδωσε στις αρχές η 19χρονη κόρη του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γνώριζε για τη σχέση του πατέρα της με την 45χρονη. Μάλιστα, φέρεται να είχε ακούσει από τον ίδιο ότι σκόπευε να οργανώσει μια συνάντηση προκειμένου να γνωρίσει την 45χρονη.

Οι καταθέσεις των συγγενικών προσώπων αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρχές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.

Το παρελθόν του 48χρονου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο παρελθόν του δράστη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 48χρονος είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχες κατηγορίες στην Αλβανία το 2016, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αρχές προσπαθούν πλέον να συνθέσουν κομμάτι-κομμάτι την εικόνα που οδήγησε στο έγκλημα. Οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα. Σε κάθε περίπτωση, το τραγικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει: μια 45χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και ο 48χρονος δράστης έβαλε στη συνέχεια τέλος στη δική του.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σοβαρότητα των περιστατικών έμφυλης και ενδοσυντροφικής βίας, αλλά και την ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης συμπεριφορών όπως η παθολογική ζήλια, ο έλεγχος, οι απειλές και η ασφυκτική πίεση μέσα σε μια σχέση. Το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ertnews.gr