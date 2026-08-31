Αναβλήθηκε η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου, αμφισβητεί τη μέτρηση του αλκοτέστ η πλευρά του

Για την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του αυτόφωρου δικαστηρίου, προκειμένου να δικαστεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας, η υπεράσπιση υπέβαλε αρχικά αίτημα αναβολής, επικαλούμενη αιματολογική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε ο μουσικός, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό αλκοόλ στον οργανισμό του. Σύμφωνα με την πλευρά του, τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα σε περίπου δέκα ημέρες.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του μουσικού υπήρχε αμφισβήτηση σχετικά με το αποτέλεσμα της μέτρησης και για τον λόγο αυτό, όπως είπε, συνέστησε στον μουσικό να υποβληθεί σε εξέταση σε ιδιωτικό εργαστήριο.

Το συγκεκριμένο αίτημα δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο, καθώς δεν κατατέθηκε αποδεικτικό που να πιστοποιεί ότι η εξέταση είχε πραγματοποιηθεί. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα και με την εισαγγελική πρόταση.

Στη συνέχεια, η υπεράσπιση επανήλθε με νέο αίτημα αναβολής, αυτή τη φορά λόγω της απουσίας του συνηγόρου υπεράσπισης με άδεια, γεγονός που, όπως υποστηρίχθηκε, δεν του επέτρεψε να προετοιμαστεί επαρκώς και να μελετήσει τη δικογραφία.

Το δεύτερο αίτημα έγινε δεκτό και έτσι η δίκη ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.