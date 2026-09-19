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Συνελήφθη 14χρονος που ξυλοκόπησε άγρια συμμαθητή του στα Βριλήσσια και τον τραυμάτισε σοβαρά

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Άγριο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) στα Βριλήσσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 14χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε και κλώτσησε έναν συμμαθητή του, με αποτέλεσμα εκείνος να τραυματιστεί σοβαρά. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Για το περιστατικό η Αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Ο νεαρός αναμένεται να περάσει αύριο αυτόφωρο.

Βριλήσσια

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