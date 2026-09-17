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Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα αγγίζει την 10η θέση μετά τη νίκη του ΟΦΗ

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THESTIVAL TEAM

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Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ μπήκαν με νίκες στη φετινή League Phase του Europa League και έβαλαν σημαντικό… λιθαράκι, στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα για να πατήσει στην 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA.

Η σεζόν 2026-27 εξελίσσεται στη χρονιά αντεπίθεσης της Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, που δείχνει έτοιμη πάρει τη 10η θέση και να βγάλει απευθείας ομάδα στη League Phase του Champions League. Μετά τους Πειραιώτες που νίκησαν την Γιαγκελόνια, ήρθε η σειρά των Κρητικών να νικήσουν την Χόφενχαϊμ δώσουν ακόμα 400 πόντους στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα πλησίασε σε απόσταση βολής από την Τσεχία (χωρίς να έχει γίνει το αποψινό, Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ). Η χώρα μας απέχει μόλις 113 βαθμούς από την 10η θέση, που σημαίνει κάτι λιγότερο από μία ισοπαλία.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 49.675 – 4/5 ομάδες

10. Τσεχία 45.125 – 4/5 ομάδες

11. Πολωνία 45.125 – 2/5 ομάδες

12. Ελλάδα 45.012 – 4/5 ομάδες

13. Νορβηγία 38.612 – 4/5 ομάδες

14. Δανία 38.306 – 4/4 ομάδες

Εφόσον η Ελλάδα καταφέρει να τερματίσει 10η, ο πρωταθλητής θα εξασφαλίσει απευθείας παρουσία στη League Phase του Champions League, χωρίς να χρειάζεται να περάσει από προκριματικούς γύρους.

Παράλληλα, ο Κυπελλούχος θα ξεκινήσει από τα playoffs του Europa League, ο δεύτερος του πρωταθλήματος από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος από τον 2ο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος από τον 2ο προκριματικό του Conference League.

ΟΦΗ

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