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“Για εμάς τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα”: Ο Νίκος Παπανδρέου αποχαιρετά τη μητέρα του Μαργαρίτα

Intime
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Ο Νίκος Παπανδρέου αποχαιρέτησε με δήλωσή του τη μητέρα του, Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.

Η δήλωση του Νίκου Παπανδρέου για τον θάνατο της μητέρας του:

«Η αγαπημένη μου μητέρα, η Μαργαρίτα, έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά. Αφήνει πίσω της ένα κενό, αλλά και την ευθύνη να μείνω πιστός στις αρχές που με δίδαξε.

Έζησε όλες τις νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ήττες, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε.

Σκέφτομαι ότι στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε -μάλλον επειδή τα είχε δει όλα. Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα».

Νίκος Παπανδρέου

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