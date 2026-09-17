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Δύο γυναίκες και ένας άνδρας δέχθηκαν επίθεση από σκύλους στην Βούλα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Δυο γυναίκες και ένας άντρας δέχτηκαν επίθεση από σκύλους σήμερα το πρωί στην περιοχή της Βούλας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Πρόκειται για δύο σκύλους, που είχαν διαφύγει από σπίτι της περιοχής και σύμφωνα με την Αστυνομία, επιτέθηκαν αρχικά σε έναν 76χρονο, τον οποίο τραυμάτισαν στο χέρι.

Στη συνέχεια, ο 76χρονος κάλεσε 67χρονη συγγενή του προκειμένου να τον βοηθήσει, ωστόσο τα δύο σκυλιά επιτέθηκαν και σε εκείνη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι.

Τα σκυλιά επιτέθηκαν και σε μία 57χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και της έγιναν ράμματα στο χέρι και τον μηρό.

Για την υπόθεση συνελήφθη 61χρονη, ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, ενώ αναζητείται η ιδιοκτήτρια του άλλου σκύλου για την ίδια κατηγορία.

Βούλα

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