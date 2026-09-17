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Χαμογέλα και Πάλι: Η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της σε backstage στιγμές πριν από την πρεμιέρα

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THESTIVAL TEAM

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Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη νέα εποχή του «Χαμογέλα και Πάλι», καθώς η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της αποχαιρετούν τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και περνούν στην καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA.

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής, το κανάλι έδωσε μια μικρή γεύση από τα παρασκήνια των γυρισμάτων, μέσα από στιγμιότυπα με την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της. Με αρκετή διάθεση για χιούμορ, όλοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν τη φράση «Είσαι ένας από εμάς, αν…».

«Αν θες να είσαι ένας από εμάς, αρκεί να αυτοσαρκάζεσαι», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου, δίνοντας τη δική της απάντηση.

Το «Χαμογέλα και Πάλι» κάνει πρεμιέρα στη νέα καθημερινή του εκδοχή τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40.

Σίσσυ Χρηστίδου Χαμογέλα και Πάλι

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