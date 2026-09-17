Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το χρονικό πριν από τη μοιραία πλασμαφαίρεση – Οι τρεις φάσεις που ερευνούν οι Αρχές

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη, τη σχέση του με την κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό και τη γνωριμία της τελευταίας με τον υπνοθεραπευτή παρουσίασε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, το απόγευμα της Πέμπτης (17/9).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ερευνητές της υπόθεσης εξετάζουν πλέον σε βάθος το χρονικό των επαφών του τραγουδιστή με τους γιατρούς στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αναφορά του υπνοθεραπευτή ότι γνωρίζει την κατηγορούμενη γιατρό εδώ και περίπου 14-15 χρόνια, ενώ, κατά τον ίδιο, η γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετρούσε ήδη 10-11 χρόνια.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν παράλληλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή. Τη Δευτέρα (7/9/26) φέρεται να πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο πατάρι εστιατορίου, παρουσία προσώπων που λειτούργησαν ως διαμεσολαβητές μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και του υπνοθεραπευτή. Εκεί φέρεται να του συστήθηκε να επισκεφθεί τους γιατρούς στην οδό Καρνεάδου, τους οποίους, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, γνώριζε ήδη εδώ και χρόνια.

Ακολούθησε ένα πλάνο που, κατά το ρεπορτάζ του «Live News», περιελάμβανε τρεις διαδοχικές φάσεις. Την Τρίτη (8/9/2026) ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία, ενώ την Τετάρτη (9/9/2026) ακολούθησε η πλασμαφαίρεση, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του.

Μετά τις δύο αυτές διαδικασίες, που φέρονται να του είχαν παρουσιαστεί ως μέθοδοι «αποτοξίνωσης» του σώματος, είχε προγραμματιστεί και τρίτο στάδιο. Ο τραγουδιστής επρόκειτο να επισκεφθεί τον υπνοθεραπευτή, με στόχο, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, την αντιμετώπιση του στρες, του άγχους, των «κακών συνηθειών» και των «αρνητικών μοτίβων σκέψης».

Ο Νίκος Ευαγγελάτος διευκρίνισε ότι ο υπνοθεραπευτής δεν κατηγορείται για κάτι και, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτει άμεση εμπλοκή του στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας επανέρχεται στο προσκήνιο και ο εξοπλισμός που είχε εντοπιστεί στον χώρο της γιατρού. Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, κατά τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου είχε καταγραφεί, εκτός από τον υπόλοιπο εξοπλισμό, και συσκευή «Weber Needle» για ενδοφλέβια εφαρμογή λέιζερ.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να χαρτογραφήσουν το πλήρες πλέγμα των επαφών του Γιώργου Μαζωνάκη με τη γιατρό κατά τη διάρκεια της πολυετούς γνωριμίας τους, αλλά και να εξακριβώσουν τι ακριβώς είχε προηγηθεί τις κρίσιμες ημέρες πριν από τη μοιραία πλασμαφαίρεση.