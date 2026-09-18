Ρωσία: Drone χτύπησε πύργο ψύξης πυρηνικού εργοστασίου

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον πύργο ψύξης του πυρηνικού σταθμού Κουρσκ της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αλλά δεν προκάλεσε φωτιά, δήλωσε την Παρασκευή ο πυρηνικός παρατηρητής του ΟΗΕ, ζητώντας «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος».

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) «ενημερώθηκε ότι ο πύργος ψύξης μιας μονάδας αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Κουρσκ στη Ρωσική Ομοσπονδία χτυπήθηκε από drone νωρίς την Πέμπτη».

«Αναφέρθηκε ότι η μονάδα λειτουργούσε εκείνη τη στιγμή, αλλά ο τρόπος λειτουργίας της δεν άλλαξε και δεν υπήρξε φωτιά», ανέφερε ο ΔΟΑΕ στο X.

Ο ΔΟΑΕ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους των μαχών γύρω από πυρηνικά εργοστάσια μετά την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το εργοστάσιο βρίσκεται κοντά στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας, στα δυτικά της πόλης Κουρσκ, της πρωτεύουσας της περιοχής με πληθυσμό περίπου 440.000 κατοίκων.

«Όλες οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι απαράδεκτες, καθώς θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια και προστασία, ανεξάρτητα από το πού συμβαίνουν», ανέφερε ο ΔΟΑΕ στην ανάρτησή του στο X την Παρασκευή.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι «επαναλαμβάνει επίσης την έκκληση για μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση για την πρόληψη του κινδύνου πυρηνικού ατυχήματος», πρόσθεσε.