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Νέο πλήγμα των Χούθι: Ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο

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Οι φιλοϊρανοί Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα.

Οι αντικυβερνητικοί μαχητές πέτυχαν «να καταρρίψουν ένα σαουδαραβικό μαχητικό αεροπλάνο F-15 ενώ πραγματοποιούσε εχθρικές επιχειρήσεις μέσα στον εναέριο χώρο της επαρχίας Μαρίμπ, χρησιμοποιώντας έναν τοπικής κατασκευής πύραυλο εδάφους-αέρος», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χούθι

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