Θεσσαλονίκη: Το Kapani Project κλείνει δέκα χρόνια και επιστρέφει με μια μεγάλη επετειακή γιορτή
Το Kapani Project γιορτάζει φέτος και δίνει ραντεβού με το κοινό στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026, στην Αγορά Άθωνος, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Με ελεύθερη είσοδο, φέρνει για δύο ημέρες μουσική, performances, εικαστικές παρεμβάσεις και εκθέσεις στον δημόσιο χώρο, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων.
Η Αγορά Άθωνος μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, με δύο μουσικά stages και παράλληλες δράσεις που αναπτύσσονται σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν street food από το TheNASProject.
Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση του Χρήστου Κρανιώτη, καθώς και installations από τους Μυρτώ Μπάλλα, SOKINxFreakofNature, JuliaSossinka, Simoni και Εβελίνα Σπυροπούλου.
Στο φετινό Kapani Project συμμετέχουν οι: Bighi & Irene, Blinky x 3, Dimi & Sampson, ELESDJ, Enka, Εβελίνα Σπυροπούλου, GNH, Haeyadda, Ηρώ Βασάλου, Θέατρο ΕΦ (Αρετή Μακρολειβαδίτη), Innassi, Irene & Bighi, Ιωάννα Χρυσομάλλη, Julia Sossinka, K.atou, Μυρτώ Μπάλλα, Nausicaä, Ομάδα Χορού Β+6, Pale Penguin & Larry skg, PEN, Phor, pink.wav, Selini, Simoni, SOKIN x Freak of Nature, Srek & Mitch, Stelio Gala, STOZ, The Tattoo Academy, Χρήστος Κρανιώτης και Yota & Lefen.
Το πρόγραμμα του Kapani Project 2026
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
Alternative Stage
17:00 – 17:30 Haeyadda Live (Fringe Festival)
17:30 – 18:30 Blinky x 3
18:30 – 20:00 Pale Penguin & Larry SKG
20:00 – 21:30 ENKA
21:30 – 23:00 K.atou
Fusion Stage
17:00 – 18:30 Dimi & Sampson
18:30 – 20:00 Rhythm Code Inc.
20:00 – 21:30 Srek & Mitch
21:30 – 23:00 Nausicaä
Performances
19:00 – 20:00 Θέατρο ΕΦ (Αρετή Μακρολειβαδίτη) – “Στον κύριο Τζέι”
20:00 – 21:00 Ομάδα Χορού Β+6 – “Τα σώματα θυμούνται”
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
Alternative Stage
17:00 – 18:30 GHN
18:30 – 20:00 Yota & Lefen
20:00 – 21:30 Phon
21:30 – 23:00 Innassi
Fusion Stage
17:00 – 18:30 ELESDJ
18:30 – 20:00 Pen.
20:00 – 21:30 STOZ
21:30 – 23:00 pink.wav
Performances
19:00 – 23:00 Eleni Simoni
19:00 – 19:20 Ηρώ Βασάλου – “The course of an argument” (Fringe Festival)
20:00 – 20:20 Selini – “ΜΙΚΡΑΚΟΜΜΑΤΙΑΘΑΛΑΣΣΑΣ” (Fringe Festival)
21:00 – 22:00 Ιωάννα Χρυσομάλλη – “ECHO LAPSE”
After Party
Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το Kapani Project συνεχίζεται με τους Bighi & Irene στα decks, μετά τις 23:00, στο he•art για το επίσημο after party της διοργάνωσης.
Ένας χώρος όπου η τέχνη συναντά τον ήχο.
Xορηγοί: Μπύρα Νύμφη, RedBull, Bacardi
Xορηγός Εστίασης: Ρεκτιφιέ Special
Χορηγός Φιλοξενίας: Halu
Kapani Project 2026 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2026 Αγορά Άθωνος, Θεσσαλονίκη Είσοδος ελεύθερη