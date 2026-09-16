Θεσσαλονίκη: Το Kapani Project κλείνει δέκα χρόνια και επιστρέφει με μια μεγάλη επετειακή γιορτή

Το Kapani Project γιορτάζει φέτος και δίνει ραντεβού με το κοινό στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026, στην Αγορά Άθωνος, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Με ελεύθερη είσοδο, φέρνει για δύο ημέρες μουσική, performances, εικαστικές παρεμβάσεις και εκθέσεις στον δημόσιο χώρο, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων.

Η Αγορά Άθωνος μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, με δύο μουσικά stages και παράλληλες δράσεις που αναπτύσσονται σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν street food από το TheNASProject.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση του Χρήστου Κρανιώτη, καθώς και installations από τους Μυρτώ Μπάλλα, SOKINxFreakofNature, JuliaSossinka, Simoni και Εβελίνα Σπυροπούλου.

Στο φετινό Kapani Project συμμετέχουν οι: Bighi & Irene, Blinky x 3, Dimi & Sampson, ELESDJ, Enka, Εβελίνα Σπυροπούλου, GNH, Haeyadda, Ηρώ Βασάλου, Θέατρο ΕΦ (Αρετή Μακρολειβαδίτη), Innassi, Irene & Bighi, Ιωάννα Χρυσομάλλη, Julia Sossinka, K.atou, Μυρτώ Μπάλλα, Nausicaä, Ομάδα Χορού Β+6, Pale Penguin & Larry skg, PEN, Phor, pink.wav, Selini, Simoni, SOKIN x Freak of Nature, Srek & Mitch, Stelio Gala, STOZ, The Tattoo Academy, Χρήστος Κρανιώτης και Yota & Lefen.

Το πρόγραμμα του Kapani Project 2026

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Alternative Stage

17:00 – 17:30 Haeyadda Live (Fringe Festival)

17:30 – 18:30 Blinky x 3

18:30 – 20:00 Pale Penguin & Larry SKG

20:00 – 21:30 ENKA

21:30 – 23:00 K.atou

Fusion Stage

17:00 – 18:30 Dimi & Sampson

18:30 – 20:00 Rhythm Code Inc.

20:00 – 21:30 Srek & Mitch

21:30 – 23:00 Nausicaä

Performances

19:00 – 20:00 Θέατρο ΕΦ (Αρετή Μακρολειβαδίτη) – “Στον κύριο Τζέι”

20:00 – 21:00 Ομάδα Χορού Β+6 – “Τα σώματα θυμούνται”

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Alternative Stage

17:00 – 18:30 GHN

18:30 – 20:00 Yota & Lefen

20:00 – 21:30 Phon

21:30 – 23:00 Innassi

Fusion Stage

17:00 – 18:30 ELESDJ

18:30 – 20:00 Pen.

20:00 – 21:30 STOZ

21:30 – 23:00 pink.wav

Performances

19:00 – 23:00 Eleni Simoni

19:00 – 19:20 Ηρώ Βασάλου – “The course of an argument” (Fringe Festival)

20:00 – 20:20 Selini – “ΜΙΚΡΑΚΟΜΜΑΤΙΑΘΑΛΑΣΣΑΣ” (Fringe Festival)

21:00 – 22:00 Ιωάννα Χρυσομάλλη – “ECHO LAPSE”

After Party

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το Kapani Project συνεχίζεται με τους Bighi & Irene στα decks, μετά τις 23:00, στο he•art για το επίσημο after party της διοργάνωσης.

Ένας χώρος όπου η τέχνη συναντά τον ήχο.

Xορηγοί: Μπύρα Νύμφη, RedBull, Bacardi

Xορηγός Εστίασης: Ρεκτιφιέ Special

Χορηγός Φιλοξενίας: Halu

Kapani Project 2026 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2026 Αγορά Άθωνος, Θεσσαλονίκη Είσοδος ελεύθερη