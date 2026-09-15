Δίκη για Τέμπη: “Τα παιδιά μας έζησαν την κόλαση, το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο”, είπε συγκινημένη η μητέρα της 20χρονης Φραντσέσκας Μπέζα

Ο Δημήτριος Μπέζας, πατέρας της 20χρονης Φραντσέσκας Μπέζα, ήταν ο πρώτος που κατέθεσε από τους συγγενείς των θυμάτων στην σημερινή (15/9/2026) συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικο δυστύχημα στα Τέμπη.

«Μας παρέδωσαν μια δικογραφία τόμο. Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται. Δεν αναφέρεται ούτε πώς σκοτώθηκε ούτε για ποιο λόγο. Δεν ήταν ούτε ατύχημα, ούτε δυστύχημα. Ήταν επακόλουθο παραλείψεων», είπε ο πατέρας της νεαρής που μαζί με 56 ακόμα επιβάτες έχασε τη ζωή της στα Τέμπη.

Στη συνέχεια κατέθεσαν ο αδελφός και η μητέρα της Ανδρέας- Νικόλαος Μπέζας και Φωτεινή Κοκάλα.

«Ζήτω να διερευνηθεί επιστημονικά τι συνέβη στην αδερφή μου στα τελευταία λεπτά της ζωής της» κατέθεσε ο κ. Μπέζας, προσθέτοντας: «Γιατί δεν υπάρχει η πυρόσφαιρα στην δικογραφία. Γιατί η αδελφή μου πέθανε από την φωτιά; Η δικογραφία ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντικά στοιχεία».

«Ήμουν μία χαρούμενη μητέρα και ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο. Επέζησε της σύγκρουσης και αν δεν υπήρχε η φωτιά θα ήταν εδώ» κατέθεσε η κ. Κοκάλα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ηχητικό όπου ακούγεται η κόρη της και ήρθε στην δημοσιότητα σχεδόν δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

«Τα παιδιά μας έζησαν την κόλαση, αυτή η σκέψη με συνθλίβει κάθε μέρα. Από εκείνο το σημείο δεν βρίσκω ηρεμία.Τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά; Για μας είναι ελλιπές το κατηγορητήριο. Η έρευνα έπρεπε να γίνει με τον ορθότερο τρόπο. Μας το οφείλει το κράτος», ανέφερε η κ. Κοκάλα προσθέτοντας: «Γιατί δεν διαφυλάχθηκε ο χώρος του δυστυχήματος; Στήσανε υπεργολαβίες πάνω στους ανθρώπους μας. Φέρθηκαν στα παιδιά μας με ιεροσυλία. Γιατί τέτοια βιασύνη; Τι ήθελαν να κρύψουν;».

Ακολούθως κατέθεσε: «Θέλω να μάθω πως πέθανε το παιδί μου, τι προκάλεσε την φωτιά. Θέλω να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει» και ολοκλήρωσε την κατάθεσή της: «Δεν θέλω το όνομά της να βρίσκεται απλά σε μια πλάκα. Θέλω από αυτό το κακό να βγει κάτι καλό. Να αλλάξει κάτι όχι μόνο για το παιδί μου, αλλά για τα παιδιά όλης της Ελλάδας».

Στη συνέχεια κατέθεσε η Χρυσούλα Χλωρού, αδερφή της Βασιλικής Χλωρού και ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, Γεώργιος Καρακώστας.

«Για μένα είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Να μην μπορεί να συντηρηθεί σωστά και να μην υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας», ανέφερε ο κ. Καρακώστας, προσθέτοντας πως: «αυτό που συνέβη δεν είναι αποτέλεσμα τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα της διοικητικής αδράνειας και της έλλειψης κουλτούρας ασφαλείας. Δεν έγινε καμία διαβούλευση μεταξύ των οργανισμών για να λάβουν μέτρα και να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο».

Η κ. Χλωρού αναφέρθηκε στις παραλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και στις παρεμβάσεις στον χώρο της σύγκρουσης. «Να μην ξανανιώσει ποτέ κανείς έτσι», κατέθεσε μεταξύ άλλων.

Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση και των υπόλοιπων συγγενών των θυμάτων.