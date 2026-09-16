Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση σχολικών ειδών στη ΧΑΝΘ για μαθητές – πρόσφυγες

Συγκέντρωση σχολικών ειδών για μαθητές-πρόσφυγες που διαμένουν στις δομές φιλοξενίας της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 (10:00 – 14:00), με πρωτοβουλία του Τμήματος Υποστήριξης και Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της Χ.Α.Ν.Θ.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην είσοδο του ιστορικού κτιρίου της Χ.Α.Ν.Θ., όπου οι πολίτες μπορούν να φέρουν σχολικές τσάντες (καινούριες ή σε καλή κατάσταση) για όλες τις σχολικές βαθμίδες, τετράδια, στυλό και μολύβια, ξυλομπογιές και μαρκαδόρους, γεωμετρικά όργανα, μπλοκ ζωγραφικής και άλλα σχολικά είδη.

«Η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και σημαντικό παράγοντα κοινωνικής ένταξης. Η εξασφάλιση των απαραίτητων σχολικών ειδών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά ώστε κάθε παιδί να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά με τα απαραίτητα εφόδια, με αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση και ίσες ευκαιρίες», αναφέρουν οι διοργανωτές, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή κάθε πολίτη θα αποτελέσει «μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, συμβάλλοντας παράλληλα στην προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Χ.Α.Ν.Θ. και της UNHCR για την ενδυνάμωση και την ομαλή ένταξη των παιδιών προσφύγων στην εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή της πόλης».

Η συλλογή θα συνεχιστεί 21-25 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης και Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Θεσσαλονίκης (09:00-14:00, Μοναστηρίου 53-55, 1ος όροφος) και στο Γραφείο Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς Χ.Α.Ν.Θ. (09:00-19:00).