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Λύκος στη Φυλή έφτασε δίπλα σε παιδική χαρά – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Ένας λύκος έφτασε μέχρι παιδική χαρά στη Φυλή, σε σημείο κοντά στην περιοχή Λιβάδι, μέσα στον οικιστικό ιστό, αναζητώντας τροφή.

Η παρουσία του καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο το ζώο φαίνεται να κινείται στον χώρο της παιδικής χαράς και στη συνέχεια να απομακρύνεται όταν αντιλαμβάνεται όχημα που πλησιάζει.

Σύμφωνα με το υλικό που δημοσίευσε η Δυτική Όχθη, ο λύκος κινήθηκε μέσα στην παιδική χαρά και, όταν αντιλήφθηκε τα φώτα του αυτοκινήτου, πήδηξε τη μάντρα και απομακρύνθηκε.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έρχεται μετά από επανειλημμένες καταγραφές λύκων μέσα ή στις παρυφές του οικισμού της Φυλής, ορισμένες από τις οποίες έχουν καταγραφεί και από κάμερες.

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