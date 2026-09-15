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Ο Ορφέας Περίδης έγραψε ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη: “Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω, στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω”

Intime
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Ο χώρος της τέχνης είναι φτωχότερος από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη (09/09) και όλοι οι συνάδελφοί του -κάθε είδους- τον αποχαιρέτησαν με σεβασμό και αγάπη.

Ο Ορφέας Περίδης, ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί την έντεχνη σκηνή, θέλησε να γράψει ένα ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έτσι, σήμερα, Τρίτη, μοιράστηκε στο Facebook το συγκινητικό κείμενο που έγραψε με αφορμή τη ζωή και τον θάνατο του λαϊκού σταρ.

Ο τίτλος του ποιήματος του Ορφέα Περίδη, που θα μπορούσε να γίνει και τραγούδι, ήταν «Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω».

«Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στη Νίκαια βγήκε το ουράνιο τόξο

Ύδωρ και αίμα εδώ οι άνθρωποι

Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω

Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω

Χρωμάτων έκρηξη στον αέρα

Εδώ σταυρώνονται οι άνθρωποι νύχτα – μέρα

Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω

Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω

Ορφέας Περίδης», έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook ο Ορφέας Περίδης.

Η ανάρτηση του Ορφέα Περίδη στο Facebook συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους και τους θαυμαστές του που έσπευσαν να κάνουν like και να γράψουν όμορφα σχόλια για τον γνωστό καλλιτέχνη.

Γιώργος Μαζωνάκης

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