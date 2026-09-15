Καίτη Γαρμπή: Η μάνατζέρ της απαντά για τον χαρακτηρισμό “το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας” στον Αντώνη Ρέμο

Η Καίτη Γαρμπή βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, λόγω της εμφάνισής της στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της συνύπαρξής τους στη σκηνή τον είχε χαρακτηρίσει ως «το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας».

Αυτή η ατάκα προκάλεσε αντιδράσεις από τους θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή λίγα εικοσιτετράωρα πριν οι δύο καλλιτέχνες ανέβουν μαζί στη σκηνή.

Η απουσία της Καίτης Γαρμπή και του Αντώνη Ρέμου από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, που έγινε τη Δευτέρα (14/09) σχολιάστηκε επίσης από κάποιους και η μάνατζερ της γνωστής τραγουδίστριας την Τρίτη θέλησε να τοποθετηθεί δημοσίως, ανεβάζοντας ένα βίντεο με στιγμές από το παρελθόν της Καίτης Γαρμπή.

Στο βίντεο που ανέβασε η Πόπη Καπάνταη, φαίνεται η Καίτη Γαρμπή σε διαφορετικές εμφανίσεις να μιλάει με θαυμασμό για τον Αντώνη Ρέμο, χαρακτηρίζοντάς τον ως το «καλύτερο παιδί».

«Αυτό είναι το καλύτερο παιδί και της μέρας και της νύχτας. Σε αγαπάμε πολύ», ακούγεται να λέει η Καίτη Γαρμπή στη συνάντησή της στη σκηνή με τον Αντώνη Ρέμο στη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Στο ίδιο βίντεο υπάρχουν και άλλα αποσπάσματα από εμφανίσεις της γνωστής τραγουδίστριας στις οποίες μιλάει με άκρως κολακευτικά λόγια για τον αγαπημένο της συνάδελφο.

Την ίδια δήλωση για τον Αντώνη Ρέμο είχε κάνει και στις 16 Οκτωβρίου 2022, χαρακτηρίζοντας τον ως «το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας».

Ανάλογες δηλώσεις είχε κάνει η Καίτη Γαρμπή και στις 3 Νοεμβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2022, αλλά και στις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

«Αυτά για όσους ενοχλήθηκαν», έγραψε η Πόπη Καπάνταη στο βίντεο που ανέβασε και πρόσθεσε στη λεζάντα της: «Για να τελειώνουμε με τις μικρότητες».