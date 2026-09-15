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Χανιά: Άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κίσσαμο – 47χρονος ξυλοκόπησε την 73χρονη μητέρα του

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Ένας 47χρονος άνδρας συνελήφθη χθες σε περιοχή της Κισσάμου στα Χανιά, μετά από καταγγελία για βίαιο επεισόδιο με θύμα την 73χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το ενδοικογενειακό επεισόδιο έλαβε χώρα μέσα σε σπίτι στη Γραμβούσα Κισσάμου.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με μπουνιές και κλωτσιές τραυματίζοντάς την, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα αρμοδίως.

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