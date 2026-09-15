Δημογλίδου για Μαζωνάκη: Οι Αρχές “ξεκλείδωσαν” το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – Σημαντικό στοιχείο για την ανάκριση

Οι Αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως τόνισε το ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί της έρευνας κατάφεραν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη λειτουργία της συσκευής και τα στάδια της διαδικασίας, συντάσσοντας σχετική έκθεση που έχει ήδη παραδοθεί στον αρμόδιο ανακριτή. Το εύρημα θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη θεραπεία πραγματοποιήθηκε και αποτελεί βασικό στοιχείο της δικογραφίας.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την επεξεργασία ψηφιακών πειστηρίων, όπως κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου προκειμένου να εξεταστούν πιθανές επικοινωνίες των κατηγορουμένων μεταξύ τους, με εργαζομένους του ιατρείου ή με τρίτα πρόσωπα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία φωτογραφία που ανακτήθηκε από κινητό τηλέφωνο, παρά το γεγονός ότι είχε διαγραφεί. Όπως είπε η κα Δημογλίδου αυτό που εξετάζεται είναι ποιος την τράβηξε, για ποιο λόγο καταγράφηκε και τι ακολούθησε μετά τη λήψη της. Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε για αναζήτηση βοήθειας ή ενημέρωση τρίτων προσώπων, αλλά και τους λόγους που οδήγησαν στη διαγραφή της, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Παράλληλα, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων προσώπων, έπειτα από σχετική εισαγγελική διάταξη. Στόχος είναι να ελεγχθούν οι επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και να συσχετιστούν με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας. Τα αποτελέσματα θα ενταχθούν στη δικογραφία και θα αξιολογηθούν από την ανακριτική αρχή.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς μέχρι στιγμής η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί. Τα πορίσματα των ειδικών αναμένεται να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα εάν ο θάνατος συνδέεται άμεσα με τη θεραπεία που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο.