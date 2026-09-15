Σδούκου: Η συζήτηση για την οικονομία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις διεθνείς εξελίξεις – Η κυβέρνηση πράττει τα δέοντα

Στη διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα, στις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, στα μέτρα της κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Mιλώντας στο Action24 και στο MegaNews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, μιλώντας για τις συνθήκες που διαμορφώνονται μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, επισήμανε ότι «η συζήτηση για την οικονομία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις διεθνείς εξελίξεις» και ότι «γι’ αυτό και έχουν ιδιαίτερη σημασία όσα ειπώθηκαν στη ΔΕΘ. Από τη μία πλευρά, ο πρωθυπουργός, με μέτρο εξήγγειλε όσα μπορεί η χώρα αυτή τη στιγμή να πραγματοποιήσει και από την άλλη, οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης άνοιγαν το πορτοφόλι και μοιράζανε χρήματα με τη σέσουλα, που δεν υπάρχουν» και «η διεθνής πραγματικότητα τους προσγειώνει απότομα».

«Οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν το εσωτερικό»

Όσον αφορά τον χειμώνα που έρχεται, σημείωσε πως δεν είναι εύκολο να γίνουν προβλέψεις, καθώς «η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζεται, καθώς οι ενεργειακές και εμπορικές οδοί, τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στην είσοδο προς την Ερυθρά Θάλασσα, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αβεβαιότητα», επισημαίνοντας τη σημασία που έχει η στήριξη της κυβέρνησης στους πιο ευάλωτους.

Τονίζοντας, δε, τις επιπτώσεις που έχει αυτή η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, είπε πως «αρκεί να σας πω ότι πέρσι τον Σεπτέμβριο το φυσικό αέριο ήταν στα 32 ευρώ και τώρα είναι στα 80 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο παραμένει πάνω από τα 100. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί για το κόστος ζωής».

«Ο πρωθυπουργός χτύπησε πρώτος καμπανάκι»

Η κ. Σδούκου, αναγνωρίζοντας πως οι αυξημένες ενεργειακές τιμές δημιουργούν πρόσθετη πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αναφέρθηκε στα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση: «Πρέπει να πούμε ότι όταν πέρσι τον Φεβρουάριο -τότε που μόλις είχε ξεσπάσει η κρίση στα Στενά του Ορμούζ- χρειάστηκε, και η κυβέρνηση αμέσως ανακοίνωσε ένα πακέτο 800 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ακόμα και σήμερα εξακολουθούμε να επιδοτούμε την τιμή του πετρελαίου στην αντλία κατά 10 λεπτά, ώστε να προλάβουμε όσο γίνεται ένα κύμα ανατιμήσεων σε όλη τη γραμμή παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων που το χρησιμοποιούν ως κύριο καύσιμο».

Υπενθύμισε, δε, ότι «στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση δώσαμε 10 δισ. ευρώ για να κρατήσουμε τα τιμολόγια του ρεύματος σε ανεκτά επίπεδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν επίσης αυτός που χτύπησε το καμπανάκι στην Ευρώπη και στην πρόεδρο της (Ευρωπαϊκής)Επιτροπής», καταλήγοντας πως ο πρωθυπουργός «πράττει πάντα τα δέοντα».

«Οι ναζί δεν έχουν θέση στην Ελλάδα»

Σε ερώτηση για το εάν ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «δεν θα κρυφτώ, ξέρουμε ποιος είναι και τι είναι, θυμόμαστε όλοι και στη Βουλή και στον δρόμο τι κάνανε. Από εκεί και πέρα, η απάντηση για τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος θα δοθεί από τη Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα από τον Άρειο Πάγο. Θα είναι καθαρά νομική».

Τόνισε, δε, ότι «η νομική απάντηση δεν αναιρεί την πολιτική υποχρέωση όλων μας να ηττηθούν αυτές οι απόψεις μέσα στην κοινωνία. Οι νεοναζιστές δεν έχουν, δεν μπορούν να έχουν θέση στην Ελλάδα του σήμερα».