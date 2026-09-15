Χανιά: Ομολόγησε η νεαρή μητέρα πως χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση

Νέα δεδομένα για την υπόθεση του 17 ημερών βρέφους στα Χανιά καθώς η μητέρα του εν τέλει ομολόγησε την κακοποίησή του. Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται και σήμερα (15.09.2026) σε ΜΕΘ Νεογνών στο Ηράκλειο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για την υγεία του.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως το βρέφος τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση του από τα χέρια της 18χρονης μητέρας του, στο σπίτι τους στα Χανιά. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ωστόσο, η νεαρή ομολόγησε πως με τα χέρια της χτύπησε τα μάγουλα του παιδιού της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτητα.

Tο παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Νεογνών στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η νεαρή μητέρα πέρασε το κατώφλι της Δικαιοσύνης λίγο μετά τις 11 το πρωί και καλείται να απολογηθεί για τα όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι τους.

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα συνελήφθη τη Δευτέρα μετά από ενημέρωση των γιατρών του νοσοκομείου Χανίων στην αστυνομία για τα τραύματα που έφερε το βρέφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18χρονη φέρεται εδώ και μήνες να πάσχει από κατάθλιψη.

Όσον αφορά τον πατέρα του βρέφους, φέρεται να έφυγε από τη ζωή της μητέρας του παιδιού του, λίγο μετά την εγκυμοσύνη της.

Η κατάσταση υγείας του βρέφους

Οι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων που ανέλαβαν την θεραπεία του βρέφους, έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Οι εξετάσεις που του έγιναν έδειξαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κατά τη διακομιδή του, μάλιστα, φέρεται να υπέστη και σπασμούς.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ Νεογνών.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του είχε εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο διακομιδής του σε νοσοκομείο της Αθήνας, χωρίς τελικά να καταστεί δυνατό.