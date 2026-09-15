Πρατηριούχοι Β. Έβρου: Αμφίβολο αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης

Με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Έβρου, λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων, αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Οι τιμές στα καύσιμα στην περιοχή σύμφωνα με την πρόεδρο των πρατηριούχων, Βασιλική Καλαϊτζή κυμαίνονται από 2,10 μέχρι 2,20 ευρώ το λίτρο για την απλή αμόλυβδη και από 2,03 μέχρι 2,199 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η κ Καλαιτζή διευκρίνισε, ότι «υπάρχουν πρατήρια που ακόμη βρίσκει κάποιος χαμηλές τιμές στα καύσιμα και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρατηριούχος αγοράσει καύσιμα θα πουλήσει την αμόλυβδη με 2,199 και το πετρέλαιο κίνησης με 2,159 ευρώ το λίτρο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ένας επιπλέον λόγος είναι και η προμήθεια καυσίμων των καταναλωτών της περιοχής από τις γειτονικές χώρες Βουλγαρία και Τουρκία, κάτι που δυσχεραίνει την βιωσιμότητα των δικών τους πρατηρίων που ήδη άρχισαν να κατεβάζουν ρολά.

Τον τελευταίο χρόνο όπως είπε, τρία πρατήρια έχουν κλείσει κι αν η κατάσταση συνεχισθεί θα κλείσουν κι άλλα, αφού οι πελάτες τους αγοράζουν την ελάχιστη ποσότητα, ώστε να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες τους.

Η κυρία Καλαιτζή καταθέτει έναν ακόμη προβληματισμό της για το καθεστώς που θα ισχύει από 1ης Νοεμβρίου για την επιδότηση στην αντλία στο αγροτικό πετρέλαιο, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να το επιβαρυνθεί ο πρατηριούχος.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης όπως ενημερώνει, «εάν κάποιος αγόραζε σήμερα θα το έπαιρνε στα 1,90 ευρώ το λίτρο, όμως μετά από ένα μήνα που θ αρχίσει η διανομή το σίγουρο είναι ότι η τιμή του θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ».

Η κυρία Καλαϊτζή έσπευσε αμέσως να προσθέσει, ότι και με το 1,90, είναι αμφίβολο, αν θα προμηθευτούμε ως πρατηριούχοι πετρέλαιο, διότι δεν ξέρουμε αν θα το καταναλώσουμε. Οπότε δύσκολο φέτος να έχουμε πετρέλαιο στα πρατήρια μας. Το σίγουρο είναι», κατέληξε, «ότι με τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων το κεφάλαιο κίνησης για τα πρατήρια έχει διπλασιασθεί και δεν γνωρίζουμε, αν και πόσοι θ’ αντέξουμε μέχρι την επόμενη χρονιά, εκτός αν δοθούν ισχυρές επιδοτήσεις με παράλληλη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης».