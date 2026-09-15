MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρατηριούχοι Β. Έβρου: Αμφίβολο αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Έβρου, λόγω των αυξημένων τιμών των  καυσίμων, αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Οι τιμές στα καύσιμα στην περιοχή σύμφωνα με την πρόεδρο των πρατηριούχων, Βασιλική Καλαϊτζή κυμαίνονται από 2,10 μέχρι 2,20 ευρώ το λίτρο για την απλή αμόλυβδη και από 2,03 μέχρι 2,199 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η κ Καλαιτζή διευκρίνισε, ότι «υπάρχουν πρατήρια που ακόμη βρίσκει κάποιος χαμηλές τιμές στα καύσιμα και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρατηριούχος αγοράσει καύσιμα θα πουλήσει την αμόλυβδη με 2,199 και το πετρέλαιο κίνησης με 2,159 ευρώ το λίτρο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ένας επιπλέον λόγος είναι και η προμήθεια καυσίμων των καταναλωτών της περιοχής από τις γειτονικές χώρες Βουλγαρία και Τουρκία, κάτι που δυσχεραίνει την βιωσιμότητα των δικών τους πρατηρίων που ήδη άρχισαν να κατεβάζουν ρολά.

Τον τελευταίο χρόνο όπως είπε, τρία πρατήρια έχουν κλείσει κι αν η κατάσταση συνεχισθεί θα κλείσουν κι άλλα, αφού οι πελάτες τους αγοράζουν την ελάχιστη ποσότητα, ώστε να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες τους.

Η κυρία Καλαιτζή καταθέτει έναν ακόμη προβληματισμό της για το καθεστώς που θα ισχύει από 1ης Νοεμβρίου για την επιδότηση στην αντλία στο αγροτικό πετρέλαιο, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να το επιβαρυνθεί ο πρατηριούχος.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης όπως ενημερώνει, «εάν κάποιος αγόραζε σήμερα θα το έπαιρνε στα 1,90 ευρώ το λίτρο, όμως μετά από ένα μήνα που θ αρχίσει η διανομή το σίγουρο είναι ότι η τιμή του θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ».

Η κυρία Καλαϊτζή έσπευσε αμέσως να προσθέσει, ότι και με το 1,90, είναι αμφίβολο, αν θα προμηθευτούμε ως πρατηριούχοι πετρέλαιο, διότι δεν ξέρουμε αν θα το καταναλώσουμε. Οπότε δύσκολο φέτος να έχουμε πετρέλαιο στα πρατήρια μας. Το σίγουρο είναι», κατέληξε, «ότι με τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων το κεφάλαιο κίνησης για τα πρατήρια έχει διπλασιασθεί και δεν γνωρίζουμε, αν και πόσοι θ’ αντέξουμε μέχρι την επόμενη χρονιά, εκτός αν δοθούν ισχυρές επιδοτήσεις με παράλληλη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης».

Καύσιμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Π. Μαρινάκης για δήλωση Πάνα περί συνεργασίας με ΕΛΑΣ: Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε χωματερή στο Ωραιόκαστρο – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μολδαβός αγνόησε σήμα αστυνομικών και περνούσε με κόκκινο για να ξεφύγει – Οδηγούσε κλεμμένο ΙΧ

ΠΑΙΔΕΙΑ 5 ώρες πριν

Ζαχαράκη: Οι Πανελλαδικές θα συνεχιστούν κανονικά – Ανησυχητικά τα αποτελέσματα της PISA

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Αγνώριστος ο Αλιόσα Ασάνοβιτς στην εκδήλωση της UEFA στη Θεσσαλονίκη – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Βουλή: Σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση