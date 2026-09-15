MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ: Χωρίς Παβλένκα στο Περιστέρι – Αναλυτικά η αποστολή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στον Δικέφαλο, αφού ο Γιούρι Παβλένκα δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στην Αθήνα για το αυριανό ματς με τον Ατρόμητο.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, ο εκ των κορυφαίων στο ντέρμπι με τον Άρη, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, ως αποτέλεσμα του χτυπήματος που δέχθηκε στην αναμέτρηση με τον Άρη και για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός αποστολής.

Έτσι στην αποστολή ως τρίτος τερματοφύλακας συμπεριλήφθηκε ο Νικολακούλης μαζί με τους Μοναστηρλή, Τσιφτσή, με τον τελευταίο να έχει μετρήσει φέτος μια συμμετοχή, αυτή και πάλι για το Κύπελλο απέναντι στον ΟΦΗ την πρώτη αγωνιστική.

Το ντεμπούτο του Μπανζά στην αποστολή αναβάλλεται για το προσεχές ματς με τον Παναιτωλικό.

Ειδικότερα, την αποστολή απαρτίζουν οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Κοσίδης, Κόστα, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αρνείται τα πάντα η γιατρός για τον θάνατο του Μαζωνάκη: “Δεν υπήρχε δόλος, έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ο Άρης υποδέχεται σήμερα στο “Κλ. Βικελίδης” την Μαρκό για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας – Κανάλι και ώρα μετάδοσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Λύκος στη Φυλή έφτασε δίπλα σε παιδική χαρά – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παραδείσι Ευβοίας

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Η Άννα Βίσση στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν θα ξεχάσω τη φωνή του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 45χρονος μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Είχε περίστροφο και φυσίγγια