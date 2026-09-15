Ατρόμητος-ΠΑΟΚ: Χωρίς Παβλένκα στο Περιστέρι – Αναλυτικά η αποστολή

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στον Δικέφαλο, αφού ο Γιούρι Παβλένκα δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στην Αθήνα για το αυριανό ματς με τον Ατρόμητο.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, ο εκ των κορυφαίων στο ντέρμπι με τον Άρη, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, ως αποτέλεσμα του χτυπήματος που δέχθηκε στην αναμέτρηση με τον Άρη και για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός αποστολής.

Έτσι στην αποστολή ως τρίτος τερματοφύλακας συμπεριλήφθηκε ο Νικολακούλης μαζί με τους Μοναστηρλή, Τσιφτσή, με τον τελευταίο να έχει μετρήσει φέτος μια συμμετοχή, αυτή και πάλι για το Κύπελλο απέναντι στον ΟΦΗ την πρώτη αγωνιστική.

Το ντεμπούτο του Μπανζά στην αποστολή αναβάλλεται για το προσεχές ματς με τον Παναιτωλικό.

Ειδικότερα, την αποστολή απαρτίζουν οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Κοσίδης, Κόστα, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.