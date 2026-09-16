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Ευγενία Σαμαρά για Ράδιο Αρβύλα: Στην αρχή με ζόριζε το να είμαι ο εαυτός μου

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THESTIVAL TEAM

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Καλεσμένη στις «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Ευγενία Σαμαρά, η οποία μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την περίοδο που συμμετείχε στην εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα».

«Στο Ράδιο Αρβύλα ένιωθα ασφάλεια, γιατί δούλευα ήδη ένα χρόνο με τα παιδιά στο ραδιόφωνο, ένιωθα πολύ οικογενειακά, ένιωθα ασφαλής», είπε αρχικά η Ευγενία Σαμαρά.

Η Ευγενία Σαμαρά πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δημιουργήσαμε μια σχέση ασφάλειας και δεν ένιωθα ότι κάποιος θα με καπελώσει. Ίσα ίσα, πολλές φορές τα παιδιά μου έλεγαν “πες, μίλα, αφού έχεις χιούμορ, λες διάφορες καφρίλες, πες…”.

Στην αρχή με ζόριζε αυτό, το να είμαι ο εαυτός μου. Εγώ νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια να είμαι πίσω από κάποιο ρόλο, παρά ο εαυτός μου».

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