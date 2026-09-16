Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Πέθανε ο πατέρας του – Η συγκινητική ανάρτηση

Δύσκολες ώρες για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, καθώς όπως ο ίδιος αποκάλυψε, πέθανε ο πολυαγαπημένος του πατέρας σε ηλικία 90 ετών.

Ο γνωστός δημοσιογράφος αποκάλυψε την δυσάρεστη είδηση με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία με τον πατέρα του, Σπύρο Μπογδάνο.

Σύμφωνα με την λεζάντα της ανάρτησης, ο πατέρας του Κωνσταντίνου Μπογδάνου έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα (16.09.2026) ο δημοσιογράφος έγραψε στο post: «Κάπου ψηλά…Καλό ταξίδι και καλή αντάμωση, πατέρα».

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος πρόσθεσε και την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) προς τιμήν του Σπύρου Μπογδάνου.

«Με βαθιά λύπη ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει τα μέλη για τον θάνατο του ΣΠΙΡΟΥ Γ. ΒΟΓΔΑΝΟΥ, Διευθυντή Τιμολογίων και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της OLYMPIC AIRWAYS στην IATA.

Ως διακεκριμένος ηγέτης στο πλαίσιο των Συνεδρίων Κυκλοφορίας, διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών τιμολογιακών δομών και στην προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας κατά τη διάρκεια μιας εποχής μετασχηματισμών για την εμπορική αεροπορία και τον μεταπολεμικό κόσμο. Με την εμπειρογνωμοσύνη, την ακεραιότητα και την αφοσίωσή του κέρδισε το βαθύ σεβασμό των συναδέλφων του σε ολόκληρο τον κλάδο.

Εξ ονόματος της Ένωσης και των αεροπορικών εταιρειών-μελών της, εκφράστηκαν τα θερμότερα συλλυπητήρια και η βαθιά συμπαράσταση προς την οικογένειά του και την Olympic Airways.

Θα ακολουθήσει επίσημη αναμνηστική ανακοίνωση και εγκύκλιος της Διάσκεψης Κυκλοφορίας μέσω ταχυδρομείου.

KNUT HAMMARSKJÖLD

Γενικός Διευθυντής της IATA», ανέφερε η ανακοίνωση της Ένωσης.

Ο Σπύρος Μπογδάνος είχε εργαστεί στον ΙΑΤΑ μέχρι τη συνταξιοδότησή του.