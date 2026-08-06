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Δωρεά της ΚΑΕ Άρης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Δωρεές για την ενίσχυση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων θα κάνει η ΚΑΕ Άρης, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ζει ένα όμορφο καλοκαίρι καθώς έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα για να ενισχυθεί σημαντικά και το κάνει με τις μεταγραφές που έχει ανακοινώσει και συνεχίζει να κάνει.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως στον Άρη αδιαφορούν για όλα τα άλλα και αυτό έγινε σαφές και από την απόφαση που πήρε η ΚΑΕ και γνωστοποίησε με την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Ενώ συνεχίζουμε να «ζούμε» το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην ομάδα μας, η σκέψη μας βρίσκεται σε όλους επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα.

Ευχαριστούμε τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσοι εργάζονται ακούραστοι για να προστατέψουν ζωές και περιουσίες. Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ θα κάνει δωρεά προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια για την αρωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές».

ΚΑΕ Άρης

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