ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται και σήμερα η τοποθέτηση των ανανεωμένων ομπρελών του Ζογγολόπουλου – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Συνεχίζεται και σήμερα η τοποθέτηση των «Ομπρελών» του Ζογγολόπουλου, οι οποίες επέστρεψαν ανανεωμένες μετά τις απαραίτητες επισκευές και τον απαραίτητο καλλωπισμό.

Υπενθυμίζεται ότι οι 18 «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου μετά τις επισκευές και τον καλλωπισμό τους στο καλλιτεχνικό εργαστήριο του Ανδρέα Ευαγγελάτου επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη και χθες ξεκίνησε η τοποθέτησή τους.

Το πολύ φωτογραφημένο έργο, τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, εγκαταλελειμμένο από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές για αρκετά χρόνια, θα επανέλθει στην αρχική του μορφή μετά από ενέργειες του Δήμος Θεσσαλονίκης και του Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου – George Zongolopoulos Foundation.

Την τοποθέτηση των επισκευασμένων ομπρελών πραγματοποιούν άτομα του ιδρύματος Ζογγολόπουλου με τη βοήθεια από γερανό του δήμου Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, τρεις από τις ομπρέλες είναι καινούργιες, καθώς είχαν υποστεί μεγάλη φθορά και δεν ήταν δυνατό να επισκευαστούν οι προηγούμενες.

Χθες τοποθετήθηκαν οκτώ ομπρέλες ενώ σήμερα θα τοποθετηθούν οι άλλες δέκα, έτσι ώστε το έργο να είναι έτοιμο για την εορταστική περίοδο.

Δείτε βίντεο από τις σημερινές εργασίες τοποθέτησης:

