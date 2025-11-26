MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Οι 18 ομπρέλες του Ζογγολόπουλου επιστρέφουν ανανεωμένες – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επιστρέφουν ανανεωμένες οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου, μετά τις απαραίτητες επισκευές και τον απαραίτητο καλλωπισμό.

Οι δέκα οχτώ «ΟΜΠΡΕΛΕΣ» του Γιώργου Ζογγολόπουλου μετά τις επισκευές και τον καλοπισμό τους στο καλλιτεχνικό εργαστήριο του Ανδρεας Ευαγγελατος είναι έτοιμες να επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη για να τοποθετηθούν από τα έμπειρα χέρια του Ανδρέα, πλάι στις άλλες αδελφές τους στην Νέα Παραλία .

Το πολύ φωτογραφημένο έργο, τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, εγκαταλελειμμένο από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές για αρκετά χρόνια , επιτέλους θα επανέλθει στην αρχική του μορφή μετά από ενέργειες του Δήμος Θεσσαλονίκης και του Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου – George Zongolopoulos Foundation.

Θεσσαλονίκη Ομπρέλες Ζογγολόπουλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΑΛΑΡΑ 16 ώρες πριν

Eurojackpot: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Έβρος: Συναγερμός για την εξαφάνιση 23χρονου από την Ορεστιάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κιλκίς: Χειροπέδες σε 42χρονο που είχε καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια για ληστεία

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Στάθης Σχίζας για Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Δεν κρατάμε επαφές, έχει μπει τελεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ για ανακοίνωση Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ και οι “γαλάζιες ακρίδες”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Διευκρινίσεις της ΔΥΠΑ σχετικά με τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας