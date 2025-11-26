Θεσσαλονίκη: Οι 18 ομπρέλες του Ζογγολόπουλου επιστρέφουν ανανεωμένες – Δείτε βίντεο

Επιστρέφουν ανανεωμένες οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου, μετά τις απαραίτητες επισκευές και τον απαραίτητο καλλωπισμό.

Οι δέκα οχτώ «ΟΜΠΡΕΛΕΣ» του Γιώργου Ζογγολόπουλου μετά τις επισκευές και τον καλοπισμό τους στο καλλιτεχνικό εργαστήριο του Ανδρεας Ευαγγελατος είναι έτοιμες να επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη για να τοποθετηθούν από τα έμπειρα χέρια του Ανδρέα, πλάι στις άλλες αδελφές τους στην Νέα Παραλία .

Το πολύ φωτογραφημένο έργο, τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, εγκαταλελειμμένο από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές για αρκετά χρόνια , επιτέλους θα επανέλθει στην αρχική του μορφή μετά από ενέργειες του Δήμος Θεσσαλονίκης και του Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου – George Zongolopoulos Foundation.