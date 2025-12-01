MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Επέστρεψαν ανανεωμένες οι ομπρέλες του Ζογγολόπουλου – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Επέστρεψαν ανανεωμένες οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου, μετά τις απαραίτητες επισκευές και τον απαραίτητο καλλωπισμό.

Οι 18 «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου μετά τις επισκευές και τον καλοπισμό τους στο καλλιτεχνικό εργαστήριο του Ανδρέα Ευαγγελάτου επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε η τοποθέτησή τους.

Το πολύ φωτογραφημένο έργο, τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, εγκαταλελειμμένο από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές για αρκετά χρόνια, θα επανέλθει στην αρχική του μορφή μετά από ενέργειες του Δήμος Θεσσαλονίκης και του Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου – George Zongolopoulos Foundation.

Δείτε την ανάρτηση του Πρόδρομου Νικηφορίδη με τις εργασίες τοποθέτησής τους:

