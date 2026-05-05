Μαρκόπουλος για εξεταστικές: Με φωνές, ασχήμιες, θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν αρένα

Για το σκεπτικό της απόφασης της κυβέρνησης να απορρίψει την πρόταση της αντιπολίτευσης για προανακριτική σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ενώ ερωτήθηκε και για το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές.

«Από τη στιγμή που δεν προκύπτουν στοιχεία που να μας οδηγούν σε αποδοχή προανακριτικής, ούτε καν ενδείξεις δηλαδή, δεν υπήρχε τίποτα από τα δύο, μετά από την αξιολόγηση την οποία κάναμε, όπως ορίζει και το Σύνταγμα, το άρθρο 86, πήραμε τη συγκεκριμένη στάση και ξέρετε, διαβάσαμε τις προτάσεις των κομμάτων. Έγραφε το ΠΑΣΟΚ, εγκληματική οργάνωση. Πουθενά δεν τεκμηριώνεται κάτι τέτοιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι έγραφε δεν απαιτείται η ύπαρξη αποδείξεων ή ισχυρών ενδείξεων. Με τέτοια λογική, χωρίς ενδείξεις και χωρίς στοιχεία, δεν μπορείς διαρκώς να προχωράς σε τέτοιου είδους επιτροπές, μόνο και μόνο γιατί η αντιπολίτευση, μη έχοντας κάτι άλλο να αντιπροτείνει, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί μικροπολιτικά την υπόθεση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος.

Ερωτηθείς για την περίπτωση Τριαντόπουλου και Καραμανλή, ποιες είναι οι διαφορές με την σημερινή, ο κ. Μαρκόπουλος επισήμανε ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και με την πολιτική της διάσταση.

«Εδώ όμως ουσιαστικά τι λέτε, υπενθυμίζοντας και πολύ σωστά, τις δυο αυτές περιπτώσεις. Υπενθυμίζετε κάτι το οποίο καταρρίπτει τον ισχυρισμό της αντιπολίτευσης από χθες, ότι φοβόμαστε, ότι τρέμουμε, ότι δεν θέλουμε κτλ.

Η Νέα Δημοκρατία με το πολιτικό κριτήριο – η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, το δικαστικό συμβούλιο για τους δύο συναδέλφους – δεν είναι ένα κόμμα που δεν τόλμησε να παραπέμψει συναδέλφους, ακόμα και αν υπάρχει πίστη στο τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ λοιπόν δεν ισχύει ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται, ότι η Νέα Δημοκρατία πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις επιδιώκει να περιορίζει την αλήθεια.

Όπως επίσης, θα θυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες, κατόπιν του αιτήματος των ίδιων των συναδέλφων μας, υπερψηφίσαμε σε μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Δεν είναι εύκολο να υπερψηφίζεις συναδέλφους και φίλους τις 13 άρσεις ασυλιών. Όμως κάπου, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία, όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις, πρέπει να μπει και ένα τέλος, ένα τέρμα. Δεν είναι η κοινοβουλευτική μας ομάδα, τα στελέχη μας, η τροφή για τα λιοντάρια του λαϊκισμού σε μια αρένα που επιδιώκει να στήσει η αντιπολίτευση» τόνισε.

Απαντώντας εάν πιστεύει το ίδιο και για την εξεταστική για τις υποκλοπές, είπε «θα το δούμε. Κάθε περίπτωση έχει τη δική της αρχιτεκτονική, τη δική της σημασία, τη δική της λογική. Θα μελετήσουμε τις προτάσεις, θα δούμε τα στοιχεία και θα τοποθετηθούμε».

Με αφορμή σχετικά ρεπορτάζ που μιλάνε για αναβρασμό στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μετά και την επιστολή των πέντε βουλευτών για το επιτελικό κράτος, ερωτηθείς αν πράγματι υπάρχει ηλεκτρισμένο κλίμα ή και θέμα αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε «όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητα, την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις άρσεις των ασυλιών, επαναλαμβάνω, μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία για τους συναδέλφους μας και για εμάς όλους. Η Νέα Δημοκρατία, θυμάμαι ότι τότε κάποιοι έγραφαν και έλεγαν ότι θα έχει 30, 20 απώλειες, θα υπάρξει κύμα δυσαρέσκειας. Την περάσαμε αυτή τη διαδικασία με ενότητα. Το ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας επ ουδενί. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό, τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης (…) και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δείτε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δείτε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά, αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί, υπάρχει μία συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική του κυβερνητικού μηχανισμού».

Ειδικά για την κριτική σε σχέση με το επιτελικό κράτος, ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε «εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την κριτική. Όχι πως δεν υπάρχουν επιμέρους ζητήματα που μπορούν να βελτιωθούν, αλίμονο και δεν είμαι αρνητικός σε κάποια από τα πράγματα που οι συνάδελφοι αναφέρουν. Από την άλλη, νομίζω ότι το πρόσημο της λειτουργίας του επιτελικού κράτους είναι θετικό. Είναι μια πολιτική αρχιτεκτονική που έχει βοηθήσει στη μακρόχρονη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Στα μείζονα, στα κρίσιμα έχει πετύχει στόχους.

Επομένως, νομίζω ότι αν κάνουμε τον ισολογισμό, να το πω και λίγο οικονομικά, απολογισμό της πορείας του επιτελικού κράτους, εγώ θεωρώ ότι είναι θετικός. Είναι εμφανώς θετικός. Δείτε πόσες κρίσεις στις οποίες κατέρρευσαν δυτικές χώρες πιο προηγμένες από εμάς, πόσο αντεπεξήλθε η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έπαιξε ρόλο καταλυτικό το επιτελικό κράτος. Δείτε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Δείτε μια σειρά από επιτυχίες και προτάσεις πολιτικές, που κακά τα ψέματα, σχεδιάστηκαν από το επιτελικό κράτος. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι προφανώς βελτιώσεις μπορούν να υπάρξουν, προφανώς υπήρξαν και λάθη. Κανένας στη ζωή δεν είναι αλάνθαστος. Όμως, αν κάνουμε τον τελικό απολογισμό, νομίζω ότι το επιτελικό κράτος στάθηκε και στέκεται».

Επιστρέφοντας στο θέμα της εξεταστικής, με δεδομένο ότι Νέα Δημοκρατία έδωσε τη δυνατότητα στη μειοψηφία να καταθέτει αίτημα για εξεταστική με 120 ψήφους, τις οποίες φαίνεται ότι συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ και ενώ οι πληροφορίες φέρνουν την κυβερνητική πλευρά να λέει ότι το θέμα των υποκλοπών είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και άρα χρειάζεται 151 ψήφους, ερωτηθείς εάν τελικά το κυβερνών κόμμα φοβάται την εξεταστική, επισήμανε καταρχήν ότι η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει μιλήσει.

«Θα σεβαστώ λοιπόν την τελική απόφαση την οποία θα πάρουμε και δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα ακούστε να δείτε, γενική τοποθέτηση. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δώσαμε αυτό το δικαίωμα. Από κει και πέρα όμως είναι και πώς γίνεται χρήση αυτού του δικαιώματος. Παρακολουθούμε λοιπόν ότι τα τελευταία και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία επτά χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικής επιτροπών. Μέσα σε επτά χρόνια έχουμε ήδη επτά. Αν πέρναγε ή αν περάσει, δεν έχει ολοκληρωθεί, η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχουμε οκτώ και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε εννιά. Εδώ, δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα ότι, ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στήνονται ολόκληρα πολιτικά σόου με κάμερες, με φωνές που σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί. Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής. Από την άλλη, νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα, όχι να υπάρξει μια διαδικασία νομικά ορθή και σωστή, όπως πρέπει. Από κει και πέρα λοιπόν, εμένα με προβληματίζει όλο αυτό. Είναι μια προσωπική άποψη, μια καταγραφή. Επ’ ουδενί δε μιλάω για κατάργηση μιας εκχώρησης που έκανε η πλειοψηφία έναντι της μειοψηφίας. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι καταθέτω έναν προβληματισμό.

Πολύ περισσότερο, όταν εμείς δεν προχωρήσαμε σε κάποιου τύπου αντεκδίκηση για τη σκευωρία της Novartis, η οποία στήθηκε πάνω σε ψευδομάρτυρες. Υπήρχαν προτάσεις και εισηγήσεις να δούμε, επειδή είπατε πριν και για το ντοκιμαντέρ, για το δημοψήφισμα και το περίφημο τρίτο μνημόνιο, δεν επιδιώξαμε να κάνουμε κάποιου τύπου αντεκδίκηση ή να στήσουμε ένα σόου έναντι των πολιτικών μας αντιπάλων για όλα αυτά τα αδιανόητα που συνέβησαν το 2015 και τα οποία προβάλλει το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ αυτές τις ημέρες. Επομένως, νομίζω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για τον πληθωρισμό εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Ας αφήσουμε το μέγεθος του πόσες έγιναν ή πόσες θέλουν κάποιοι να γίνουν. Ας δούμε την ποιότητα. Ας δούμε το τι συνέβη με τα σόου που έχουν στηθεί επάνω σε αυτές τις επιτροπές» συμπλήρωσε καταλήγοντας.