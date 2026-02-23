Μπραντ Πιτ: Παύση στα γυρίσματα της νέας του ταινίας στην Ύδρα – Την Τετάρτη θα αρχίσουν ξανά

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινία, με τίτλο «The Rider», ωστόσο αυτές τις ημέρες έχουν σταματήσει λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τα γυρίσματα στους δρόμους της Ύδρας αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα θα αρχίσουν και πάλι την Τετάρτη (25/02).

Μάλιστα, ο Μπραντ Πιτ είναι στο νησί, καθώς εθεάθη το πρωί της Καθαράς Δευτέρας μαζί με πρόσωπα της παραγωγής στα στενά του νησιού.

Επίσης, έγινε και μία πρόβα με την τεχνητή βροχή που θα χρησιμοποιηθεί στην ταινία. Σε ένα σημείο της Ύδρας έχει τοποθετηθεί μαύρος ειδικός τάπητας, έτσι ώστε να μη γλιστράνε οι ηθοποιοί. Σε αυτό το σημείο πρόκειται να τρέξει ο Μπραντ Πιτ αγκαλιά με την κόρη του για να βρει φαρμακείο.

Την Τετάρτη θα συνεχιστούν τα γυρίσματα με τον Μπραντ Πιτ στο λιμάνι.