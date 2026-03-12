MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Agrotica: Πορεία αγροτών προσπαθεί να μπει στη ΔΕΘ – Επιθυμούν συνάντηση με Τσιάρα, φραγμός από τα ΜΑΤ – Βίντεο και φωτο

ΤΑΚΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΛΗΣ

Οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στη νότια πύλη της ΔΕΘ ζητούν να μπουν εντός της έκθεσης και να πραγματοποιήσουν πορεία.

Οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα και επιθυμούν να κατευθυνθούν προς την αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης της ΔΕΘ όπου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας θα τελέσει τα εγκαίνια της έκθεσης.

Δυνάμεις των ΜΑΤ έστησαν φραγμό για να αποτρέψουν τους αγρότες να προσεγγίσουν την αίθουσα που θα τελεστούν τα εγκαίνια.

Το κλίμα είναι τεταμένο με τους αγρότες να ζητούν από τις αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από το σημείο προκειμένου οι αγρότες να μπορέσουν να φτάσουν στον χώρο που θα τελεστούν τα εγκαίνια.

Οι αγρότες έφεραν πορτοκάλια για να μοιράσουν στους αστυνομικούς αλλά και σε πολίτες ενώ λίγα μέτρα από τον φραγμό έφεραν και ένα τρακτέρ.

Στο τρακτέρ έδεσαν σκοινί και στα κάγκελα που σχημάτιζαν φραγμό μπροστά από τα ΜΑΤ και τα απομάκρυναν. Οι αγρότες ζητούν να τους επιτραπεί να περάσουν και να συναντήσουν τον Κώστα Τσιάρα.

Νωρίτερα αγρότες από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τη νότια πύλη της ΔΕΘ, όπου έφτασαν με τα τρακτέρ τους.

