Θεσσαλονίκη: Απόβαση τρακτέρ έξω από τη ΔΕΘ για το συλλαλητήριο των αγροτών – “Παλεύουμε για την επιβίωσή μας”

Στη νότια πύλη της ΔΕΘ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνονται αγρότες με τα τρακτέρ του για το μεγάλο συλλαλητήριο που έχουν προαναγγείλει με αφορμή την έκθεση της Agrotica και την παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Ήδη από νωρίς έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ, ενώ πριν από λίγο έφτασε και το κομβόι των τρακτέρ από τα Μάλγαρα.

«Με τα τρακτέρ μας, συναντιόμαστε με τον λαό της πόλης που ξέρει ότι ο δικός μας αγώνας είναι και δικός του. Γιατί το αίτημα που μας ενώνει είναι ένα: Παλεύουμε για το εισόδημά μας, για τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής στο χωράφι και για φθηνά, ποιοτικά τρόφιμα στο ράφι για όλο τον λαό» επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία απηύθυνε το κάλεσμα για το σημερινό συλλαλητήριο.

Οι αγρότες τονίζουν πως ο αγώνας τους δεν έχει ημερομηνία λήξης και ζητούν να δοθούν λύσεις στα προβλήματα τους.

“Κάλεσμα στον αγροτικό κόσμο να καταλάβει ότι η δύναμη μας είναι τρακτέρ μας, οι συλλογικές μας κινητοποιήσεις κι ότι εμείς δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Παλεύουμε για την επιβίωσή μας” δήλωσε στο πλαίσιο της κινητοποίησης ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλογών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Εμείς έχουμε μείνει με τις υποσχέσεις της κυβέρνησης, με τα απλήρωτα χωράφια, τις απλήρωτες επιδοτήσεις, τίποτα δεν έχει πληρώσει, ούτε τις επιδοτήσεις. Τα χωράφια με το ΑΤΑΚ είναι ακόμη δεσμευμένα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει», δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Κώστας Ανεστίδης.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες από τη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η έκθεση της Agrotica άνοιξε σήμερα τις πύλες της ενώ τα εγκαίνια της θα γίνουν σήμερα στις 19:00 από τον κ. Τσιάρα.