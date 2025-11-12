Η ανακοίνωση του Δήμου Σιντικής για την ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί

Για διασπορά ψευδών ειδήσεων κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σιντικής, σχολιάζοντας τις αναφορές πως απέδρασαν μετανάστες από την κλειστή δομή στο Κλειδί, μετά την ένταση που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα με δήλωσή του στο thestival.gr ο δήμαρχος Σιντικής, Γιώργος Τάτσιος, διέψευσε επίσης τέτοιου είδους αναφορές.

Η ένταση ξέσπασε γύρω στις 16:00. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα μεταναστών που διαμένει στη δομή προκάλεσε ένταση διαμαρτυρόμενη για τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων ασύλου. Οι διαμαρτυρόμενοι έξω από τα κτήρια διαμονής έβαλαν φωτιά σε ρούχα και άρχισαν να πετούν πέτρες σε αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Για την ένταση συνελήφθησαν 30 αλλοδαποί υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την ένταση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί, ο ένας από ρίψη πέτρας και ο άλλος από δάγκωμα αλλοδαπού.

Η ανακοίνωση του Δήμου Σιντικής:

Ψευδώς κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι μετά από τα προβλήματα που δημιούργησε ομάδα 29 κρατουμένων της Δομής στο Κλειδί απέδρασαν κάποιοι από αυτούς.

Μετά από επικοινωνία με την Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών μας διαβεβαίωσαν ότι ΟΥΔΕΙΣ ΑΠΕΔΡΑΣΕ από την Δομή και ουδείς τραυματίστηκε. Οι εν λόγω κρατούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Οτιδήποτε άλλο ακούγεται αποτελεί διασπορά ψευδών ειδήσεων.