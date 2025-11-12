Σέρρες: Τουλάχιστον 29 προσαγωγές για την ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής – Δύο τραυματίες αστυνομικοί
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Μεγάλη ένταση επικράτησε νωρίτερα στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής, στις Σέρρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα μεταναστών που διαμένει στη δομή προκάλεσε ένταση διαμαρτυρόμενη για τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων ασύλου.
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Μάλιστα μέχρι στιγμής έχουν προχωρήσει σε 29 προσαγωγές αλλοδαπών που θεωρήθηκαν ύποπτοι για την ένταση στη δομή.
Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την ένταση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί.
Για την ώρα η κατάσταση στη δομή έχει ομαλοποιηθέι.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΚΕΔΕ: Συμβολικό “λουκέτο” στους δήμους και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό
- Καραμανλής: Πολιτικοί σαν τον Άγγελο Μοσχονά είναι αναγκαίοι, για να ανοίξει ένας νέος ενάρετος κύκλος στη δημόσια ζωή
- Σέρρες: Τουλάχιστον 29 προσαγωγές για την ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής – Δύο τραυματίες αστυνομικοί