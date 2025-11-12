MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Τουλάχιστον 29 προσαγωγές για την ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής – Δύο τραυματίες αστυνομικοί

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη ένταση επικράτησε νωρίτερα στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα μεταναστών που διαμένει στη δομή προκάλεσε ένταση διαμαρτυρόμενη για τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων ασύλου.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Μάλιστα μέχρι στιγμής έχουν προχωρήσει σε 29 προσαγωγές αλλοδαπών που θεωρήθηκαν ύποπτοι για την ένταση στη δομή.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την ένταση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί.

Για την ώρα η κατάσταση στη δομή έχει ομαλοποιηθέι.

Μετανάστες Σέρρες

