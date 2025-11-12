MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δήμαρχος Σιντικής: Δεν υπήρξε καμία απόδραση μετανάστη από τη δομή στο Κλειδί – Σε άλλη δομή όσοι προκάλεσαν την ένταση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη ένταση επικράτησε νωρίτερα στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής, στις Σέρρες, όταν ομάδα μεταναστών αντέδρασε έντονα για τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων ασύλου.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την ένταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει 29 προσαγωγές μεταναστών για την ένταση.

Μιλώντας στο thestival.gr ο δήμαρχος Σιντικής, Γιώργος Τάτσιος, χαρακτήρισε “fake news” τα περί απόδρασης μεταναστών από τη δομή στο Κλειδί Σιντικής. “Δεν υπήρξε καμία απόδραση μετανάστη από τη δομή στο Κλειδί. Είναι fake news”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη δομή μένουν περίπου 800 μετανάστες ενώ από την πρώτη στιγμή υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Όπως είπε ο κ. Τάτσιος, αυτή τη στιγμή στη δομή επικρατεί απόλυτη ηρεμία ενώ οι μετανάστες που προκάλεσαν την ένταση μεταφέρονται σε άλλη δομή.

Σέρρες

