Θεσσαλονίκη: 86 παραβάσεις σε ελέγχους οχημάτων μέσα σε δύο μέρες – Οι 30 για υπερβολική ταχύτητα
THESTIVAL TEAM
Αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Τροχαίας Αστυνόμευσης πραγματοποίησαν την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαρτίου ελέγχους οχημάτων στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και στην Πλατεία Αριστοτέλους, καθώς και στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης –Ν. Μουδανίων όπου βεβαιώθηκαν 86 παραβάσεις, μία σύλληψη και μία ακινητοποίηση οχήματος.
Συγκεκριμένα:
- 30 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,
- 3 παραβάσεις για θόρυβο,
- 5 παραβάσεις για κίνηση σε πεζόδρομο,
- 2 παραβάσεις για σύνεση και προσοχή,
- 42 παραβάσεις για στάθμευση και
- 4 διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.