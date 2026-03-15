MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 86 παραβάσεις σε ελέγχους οχημάτων μέσα σε δύο μέρες – Οι 30 για υπερβολική ταχύτητα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Τροχαίας Αστυνόμευσης πραγματοποίησαν την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαρτίου ελέγχους οχημάτων στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και στην Πλατεία Αριστοτέλους, καθώς και στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης –Ν. Μουδανίων όπου βεβαιώθηκαν 86 παραβάσεις, μία σύλληψη και μία ακινητοποίηση οχήματος.

Συγκεκριμένα:

  • 30 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,
  • 3 παραβάσεις για θόρυβο,
  • 5 παραβάσεις για κίνηση σε πεζόδρομο,
  • 2 παραβάσεις για σύνεση και προσοχή,
  • 42 παραβάσεις για στάθμευση και
  • 4 διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

Θεσσαλονίκη Τροχαία

