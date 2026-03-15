MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 22χρονος έκανε… ράλι στη Μουδανιών – Έτρεχε με 179χλμ/ώρα και συνελήφθη

Φωτογραφία: Αρχείου Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 22χρονου άνδρα προχώρησαν σήμερα νωρίς το πρωί, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του κόμβου Θέρμης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη διότι οδηγούσε το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητό του με ταχύτητα 179χλμ/ώρα ενώ το όριο ταχύτητας είναι 90χλμ/ώρα.

Χειροπέδες σε και 47χρονο που οδηγούσε μοτοποδήλατο μεθυσμένος

Παράλληλα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν επίσης σήμερα νωρίς το πρωί έναν 47χρονο άνδρα ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί το δίκυκλο μοτοποδήλατό του και να βρίσκεται εμφανώς σε κατάσταση μέθης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Κούβα: Γενικό μπλακ άουτ στο νησί – Χωρίς ρεύμα 10 εκατομμύρια άνθρωποι

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Κιμ Γιονγκ Ουν: Το εντυπωσιακό βίντεο να παρακολουθεί μαζί με την κόρη του εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Πάνω από 60 drones αναχαίτισε τη νύχτα η Σαουδική Αραβία

MEDIA NEWS 40 λεπτά πριν

Μαρία Αναστασοπούλου για “Live You”: Για συζητήσεις είναι πολύ νωρίς ακόμα – Φέτος νομίζω ότι πατούσαμε πιο καλά στα πόδια μας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Τζιτζικώστας από Ουάσιγκτον: Η συνέχιση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ θα προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ντ. Τραμπ: Συζητάμε με το Ιράν αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία