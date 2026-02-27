Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής (ΤΟΧ) συμμετείχε με επιτυχία στην έκθεση κοινού f.re.e Munich 2026 (18-22 Φεβρουαρίου), μαζί με τους Τουριστικούς Οργανισμούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η 55η διεθνή έκθεση συγκέντρωσε περισσότερους από 130.000 επισκέπτες και 900 εκθέτες από 50 χώρες. Το περίπτερο της Χαλκιδικής κατέγραψε αυξημένη επισκεψιμότητα, που έδειξαν ενδιαφέρον για εναλλακτικό τουρισμό – φυσιολατρία, πεζοπορία, αυθεντικές εμπειρίες.

Ο Πρόεδρος του ΤΟΧ κ. Γρηγόρης Τάσιος δήλωσε σχετικά: «Η γερμανική αγορά αποτελεί διαχρονικά τη μεγαλύτερη σε αφίξεις για τη Χαλκιδική και είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιλέγει να ταξιδεύει και στα άκρα της σεζόν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιμήκυνσή της. Η Aegean πραγματοποιεί δύο καθημερινές απευθείας πτήσεις από το Μόναχο, ενώ κατά την τουριστική περίοδο η συνδεσιμότητα ενισχύεται περαιτέρω με την προσθήκη δρομολογίων της Lufthansa, ανεβάζοντας τις απευθείας πτήσεις έως και τις 21 την εβδομάδα. Η παρουσία μας στη FREE επιβεβαίωσε τη δυναμική και τη σταθερή προτίμηση του γερμανικού κοινού, ενώ η Χαλκιδική συνεχίζει να επενδύει στην ποιότητα και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ταξιδιωτικές τάσεις της αγοράς».

Ο ΤΟΧ θα συνεχίσει δυναμικά τις συνεργασίες με τη γερμανική αγορά, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Χαλκιδικής ως κορυφαίου προορισμού.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο ΤΟΧ και πάλι σε συνεργασία με τους Τουριστικούς Οργανισμούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετείχε στην 44η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Βελιγράδι (Sajam Turisma 2026) όπου σύμφωνα με τους διοργανωτές, προσέλκυσε περίπου 33.000 επισκέπτες, συνδυάζοντας επαγγελματίες του κλάδου, ταξιδιώτες και επισκέπτες γενικού ενδιαφέροντος και 31 συμμετοχές χωρών με εκθέτες, περίπτερα και πλήθος τουριστικών αντιπροσωπειών.

Για μια ακόμη χρονιά στο περίπτερο της Χαλκιδικής σημειώθηκε υψηλή επισκεψιμότητα, γεγονός που συνάδει άμεσα και με τα αποτελέσματα της έρευνας της ΥUTA (National Association of Travel Agencies of Serbia) για τα ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα των Σέρβων. Η εν λόγω έρευνα που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της έκθεσης από τον επικεφαλής του γραφείου του ΕΟΤ στο Βελιγράδι κ. Γιώργο Κακούτη και τον διευθυντή της ΥUTA κ. Aleksandar Senicic, αναδεικνύει τη Βόρεια Ελλάδα και δη τη Χαλκιδική ως την πιο δημοφιλή επιλογή των Σέρβων ταξιδιωτών. Επιπροσθέτως, η έρευνα καταδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον των Σέρβων για τον θρησκευτικό τουρισμό κυρίως στο Άγιο Όρος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΤΟΧ κ. Γρηγόρης Τάσιος τόνισε: «Η συμμετοχή μας στην Sajam Turizma 2026 στο Βελιγράδι, επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά τη δυναμική παρουσία της Χαλκιδικής στη σερβική αγορά. Ο οδικός τουρισμός είναι αυτός που κάνει τη διαφορά στη Χαλκιδική. Η πρόσφατη έρευνα της YUTA, που αναδεικνύει τη Χαλκιδική ως κορυφαίο προορισμό για τους Σέρβους ταξιδιώτες, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική μας για στοχευμένη προβολή και συνεργασίες, με στόχο μια ακόμη πιο επιτυχημένη τουριστική χρονιά».