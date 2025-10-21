Θεσσαλονίκη: Τι απαντά η Εφορεία Αρχαιοτήτων για τον φράκτη στο Ανάκτορο του Γαλερίου- “Η θέση και το ύψος του κιγκλιδώματος πρέπει να αλλάξουν”

Απαντήσεις σχετικά με την απόφαση να τοποθετηθούν σιδερένια κιγκλιδώματα πέριξ του ανακτόρου του Γαλερίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δίνει με ανακοίνωσή της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, με την προϊσταμένη της υπηρεσίας να γνωστοποιεί την πρόθεση να αλλάξει η θέση και το ύψος της περίφραξης του μνημείου.

Υπενθυμίζεται ότι τα κάγκελα τοποθετήθηκαν στη βόρεια πλευρά του μνημείου την περασμένη Πέμπτη προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις, ενώ χθες ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, απέστειλε επιστολή στην Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Ελισάβετ Τσιγαρίδα, με την οποία εξέφραζε τις ενστάσεις του για τον φράκτη και ζητούσε να ληφθούν άλλα μέτρα για την προστασία του χώρου.

Σε ανακοίνωσή της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης τονίζει πως η απόφαση για την τοποθέτηση περίφραξης έγινε “με αποκλειστικό σκοπό και γνώμονα την απόλυτη προστασία και ανάδειξη αυτού του σπουδαίου και βραβευμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης μας”. Επισημαίνει δε πως “παρά τις διαρκείς προσπάθειες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και με την τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας με κάμερες, σύστημα συναγερμού, ειδικό φωτισμό και φύλαξη δεν έχει καταστεί έως σήμερα δυνατή η πλήρης αποτροπή παράνομης εισόδου στο χώρο. Το εκτενές αυτό ανακτορικό συγκρότημα έχει στην περίμετρο του περιοχές εύκολα προσβάσιμες από τον δημόσιο χώρο”.

Όπως μάλιστα γνωστοποιείται, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Ελισάβετ Τσιγαρίδα, απαντά με επιστολή της στον κ. Αγγελούδη τονίζοντας πως οι κάμερες στο μνημείο λειτουργούν εδώ και έναν χρόνο ενώ γνωστοποιεί την πρόθεση της υπηρεσίας να αλλάξουν θέση και ύψος τα κάγκελα τα οποία κρίνει απαραίτητα για την προστασία του μνημείου.

“Η Εφορεία θα φροντίσει για την όσο το δυνατόν μικρότερη οπτική παρέμβαση στην πλατεία, όμως

κρίνουμε ότι πρέπει να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα για την προστασία των ευάλωτων στοιχείων”, αναφέρει η κα Τσιγαρίδα υποστηρίζοντας πως “υπάρχουν περίπου τρία ή τέσσερα

σημεία, από τα οποία η είσοδος στο ανάκτορο είναι εύκολη ακόμη και για ανθρώπους άνω των 80

ετών ή για παιδάκια”.

Η κα Τσιγαρίδα αναφέρεται επίσης και σε δολιοφθορές και κλοπές που έχουν σημειωθεί στον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί στο μνημείο: “Η Εφορεία έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί συναγερμός και κάμερες, καθώς και κάποιους προβολείς, οι οποίοι δυστυχώς μετά από ένα χρονικό διάστημα σταμάτησαν να λειτουργούν διότι κλάπηκαν εξαρτήματα και έγινε δολιοφθορά”.

Η επιστολή της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Κύριε Δήμαρχε,

Καταρχήν σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την προσπάθειά σας να συμβάλετε στην επίλυση του σοβαρού προβλήματος της προστασίας του ανακτόρου του Γαλερίου.

Σας ενημερώνω ότι η Εφορεία έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί συναγερμός και κάμερες, καθώς και κάποιους προβολείς, οι οποίοι δυστυχώς μετά από ένα χρονικό διάστημα σταμάτησαν να λειτουργούν διότι κλάπηκαν εξαρτήματα και έγινε δολιοφθορά.

Η προστασία των αρχαιοτήτων είναι πρωταρχική υποχρέωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η περίφραξη είναι ένας βασικός τρόπος προστασίας ενός μνημείου ή αρχαιολογικού χώρου.

Αναφέρετε, προφανώς εκ παραδρομής ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν οι κάμερες, διότι είναι γνωστό ότι λειτουργούν εδώ και έναν χρόνο, από τη στιγμή που τοποθετήθηκαν.

Επίσης, εμμένετε στους φύλακες χωρίς να συμπεριλάβετε στο σκεπτικό σας ότι υπάρχουν περίπου τρία ή τέσσερα σημεία, από τα οποία η είσοδος στο ανάκτορο είναι εύκολη ακόμη και για ανθρώπους άνω των 80 ετών ή για παιδάκια.

Αναφέρω ένα απλό γεγονός που έχει καταγραφεί και ίσως σας βοηθά να καταλάβετε πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στον χώρο. Το καλοκαίρι γύρω στις 7 το απόγευμα, ενώ ο φύλακας ήταν στον αρχαιολογικό χώρο, ένα παιδάκι που έπαιζε, έπεσε από έναν αρχαίο τοίχο και χτύπησε. Αμέσως κινητοποιήθηκε ο κόσμος, κλήθηκαν διασώστες που ήρθαν και το πήραν μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο!

Κύριε Δήμαρχε, συμφωνούμε ότι η δοκιμαστική θέση και ύψος του κιγκλιδώματος πρέπει να αλλάξει και θα μπει εντός του χώρου, όπως προτείνετε στην επιστολή σας και όπως και εμείς αρχικά είχαμε σκεφτεί.

Η Εφορεία θα φροντίσει για την όσο το δυνατόν μικρότερη οπτική παρέμβαση στην πλατεία, όμως κρίνουμε ότι πρέπει να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα για την προστασία των ευάλωτων στοιχείων.

Επισημαίνουμε επίσης, ότι όταν μπορέσουμε να αποκλείσουμε τα ευάλωτα στοιχεία θα είναι δυνατή η αποκάλυψη των εξαιρετικών ψηφιδωτών του ανακτόρου που τώρα προστατεύονται σε κατάχωση και θα μπορέσουμε να θέσουμε σε λειτουργία τον φωτισμό ανάδειξης του μνημείου (ο οποίος έχει σπάσει και αγοραστεί ήδη δύο φορές και για τον λόγο αυτόν δεν τον έχουμε σε λειτουργία τώρα).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συζήτηση ή για διαβούλευση. Συνημμένα σας αποστέλλω φωτογραφίες και βίντεο από βανδαλισμούς του χώρου για να καταλάβετε για ποιο λόγο ανησυχούμε για την προστασία του ανακτόρου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Ελισάβετ Τσιγαρίδα, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας

Η ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης

“Με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες για την τοποθέτηση ή μη προστατευτικής περίφραξης στο ανάκτορο του Γαλερίου, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Εδώ και χρόνια η Εφορεία διαπιστώνει ότι ο αρχαιολογικός χώρος του ανακτόρου του Γαλερίου παραβιάζεται συνεχώς από άτομα με παραβατική συμπεριφορά προκαλώντας βανδαλισμούς και καταστροφές στις αρχαιότητες και τις υποδομές.

Παρά τις διαρκείς προσπάθειες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και με την τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας με κάμερες, σύστημα συναγερμού, ειδικό φωτισμό και φύλαξη δεν έχει καταστεί έως σήμερα δυνατή η πλήρης αποτροπή παράνομης εισόδου στο χώρο.

Το εκτενές αυτό ανακτορικό συγκρότημα έχει στην περίμετρο του περιοχές εύκολα προσβάσιμες από τον δημόσιο χώρο.

Με αποκλειστικό σκοπό και γνώμονα την απόλυτη προστασία και ανάδειξη αυτού του σπουδαίου και βραβευμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης μας, η Εφορεία μας εκπόνησε ειδική μελέτη ενίσχυσης της περίφραξης του ανακτόρου για την οποία γνωμοδότησε θετικά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο κι εκδόθηκε σχετική απόφαση.

Μόλις ολοκληρωθεί η θωράκιση του χώρου η Εφορεία θα προβεί στην αποκάλυψη των λαμπρών ψηφιδωτών δαπέδων και στην επανεγκατάσταση του φωτισμού ανάδειξης.

Ήδη η Υπηρεσία μας έχει ενημερώσει σχετικά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στ. Αγγελούδη, σε απάντηση της από 20/10/2025 επιστολής του προς τη Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης με ταυτόχρονη ενημέρωση των ΜΜΕ”.