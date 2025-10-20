Γρήγορα αντανακλαστικά από Αγγελούδη: Επιστολή στην Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων για τον φράκτη στο Ανάκτορο του Γαλέριου

Με επιστολή που απέστειλε σήμερα στην Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Ελισάβετ Τσιγαρίδα, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης εκφράζει τις ενστάσεις του για την επιλογή της τοποθέτησης φράχτη στο Ανάκτορο του Γαλέριου στην πλατεία Ναυαρίνου.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή «ήδη από την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου ζήτησα να σταματήσουν άμεσα οι σχετικές εργασίες, να προχωρήσετε στην αποκαθήλωση του μεταλλικού κιγκλιδώματος και να αναζητηθούν άλλοι τρόποι προστασίας του σημαντικού αυτού τοποσήμου».

Ο Δήμαρχος της πόλης προτείνει την υιοθέτηση άλλων μέτρων για τη φύλαξη του Μνημείου, όπως «την ενεργοποίηση των υφιστάμενων εντός του αρχαιολογικού χώρου καμερών ή και την παρουσία νυχτερινού φύλακα εντός του χώρου. Εάν κρίνεται αναγκαία η λήψη περισσότερων μέτρων, η οποιαδήποτε προστατευτική κατασκευή θα πρέπει να βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου, εντός του σκάμματος και όχι επί του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας. Η προστασία και η ανάδειξη του Μνημείου χρειάζεται να λάβει χώρα χωρίς να αλλοιώνεται η ενιαία οπτική προσέγγιση σε όλο το εύρος της πλατείας Ναυαρίνου».

Τέλος, ο κ. Αγγελούδης ζητά να προηγείται σχετική ενημέρωση και διαβούλευση με το Δήμο και τους πολίτες για παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν το δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα.

Το κείμενο της επιστολής:

“Κα. Διευθύντρια,

Θα ήθελα και γραπτώς να επιστήσω την προσοχή σας στο ζήτημα που έχει ανακύψει με την τοποθέτηση μεταλλικού φράχτη στο Ανακτορικό Συγκρότημα του Γαλερίου στην πλατεία Ναυαρίνου.

Μόλις ενημερώθηκα για το γεγονός, επικοινώνησα μαζί σας την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ζήτησα να σταματήσουν άμεσα οι σχετικές εργασίες, να προχωρήσετε στην αποκαθήλωση του μεταλλικού κιγκλιδώματος και να αναζητηθούν άλλοι τρόποι προστασίας του σημαντικού αυτού τοποσήμου.

Ενδεικτικά προτείνουμε, την ενεργοποίηση των υφιστάμενων εντός του αρχαιολογικού χώρου καμερών ή και την παρουσία νυχτερινού φύλακα εντός του χώρου. Εάν κρίνεται αναγκαία η λήψη περισσότερων μέτρων, η οποιαδήποτε προστατευτική κατασκευή θα πρέπει να βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου, εντός του σκάμματος και όχι επί του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας.

Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη διαφύλαξης των μνημείων από τη ρύπανση και από βανδαλισμούς, αλλά η προστασία και η ανάδειξή τους χρειάζεται να λάβει χώρα χωρίς να αλλοιώνεται η ενιαία οπτική προσέγγιση σε όλο το εύρος της πλατείας Ναυαρίνου.

Τέλος, θα σας παρακαλούσα να υπάρχει σχετική ενημέρωση και διαβούλευση με το Δήμο και τους πολίτες για παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις που δημιουργούν εύλογα ζητήματα.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Στέλιος Αγγελούδης“