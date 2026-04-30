Γιώργος Κουβαράς: Ήμουν σε ιδιωτικό κανάλι, δεν είμαι παντρεμένος με την ΕΡΤ

THESTIVAL TEAM

Στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star μίλησε ο Γιώργος Κουβαράς, αναφερόμενος στο μέλλον της εκπομπής «Παρέα» και τα σενάρια γύρω από την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

«Τι να σας πω, αυτό είναι απόφαση της ΕΡΤ, αλλά πιστεύω θα συνεχίσει η “Παρέα”. Δεν έχουμε ακόμα κάνει τη συζήτηση, είναι λίγο νωρίς. Αυτή η εκπομπή έχει φτιαχτεί για να παίζεται στην ΕΡΤ. Νομίζω ότι η ιδιωτική τηλεόραση θέλει άλλο μοντέλο ψυχαγωγίας. Δεν υπάρχει όμως λόγος, νομίζω, είμαστε μια χαρά εδώ», ανέφερε αρχικά.

Για τα σενάρια που θέλουν παρουσιαστές του Στούντιο 4 να μετακινούνται στον ΣΚΑΪ, απάντησε: «Δεν μ’ αρέσει να σχολιάζω το τι κάνουν άλλοι συνάδελφοι. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους, ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δικής του μετακίνησης, σημείωσε: «Ήμουνα σε ιδιωτικό κανάλι. Δεν είμαι παντρεμένος με την ΕΡΤ».

Γιώργος Κουβαράς

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

