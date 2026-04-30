Γιώργος Κουβαράς: Ήμουν σε ιδιωτικό κανάλι, δεν είμαι παντρεμένος με την ΕΡΤ

Στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star μίλησε ο Γιώργος Κουβαράς, αναφερόμενος στο μέλλον της εκπομπής «Παρέα» και τα σενάρια γύρω από την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

«Τι να σας πω, αυτό είναι απόφαση της ΕΡΤ, αλλά πιστεύω θα συνεχίσει η “Παρέα”. Δεν έχουμε ακόμα κάνει τη συζήτηση, είναι λίγο νωρίς. Αυτή η εκπομπή έχει φτιαχτεί για να παίζεται στην ΕΡΤ. Νομίζω ότι η ιδιωτική τηλεόραση θέλει άλλο μοντέλο ψυχαγωγίας. Δεν υπάρχει όμως λόγος, νομίζω, είμαστε μια χαρά εδώ», ανέφερε αρχικά.

Για τα σενάρια που θέλουν παρουσιαστές του Στούντιο 4 να μετακινούνται στον ΣΚΑΪ, απάντησε: «Δεν μ’ αρέσει να σχολιάζω το τι κάνουν άλλοι συνάδελφοι. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους, ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δικής του μετακίνησης, σημείωσε: «Ήμουνα σε ιδιωτικό κανάλι. Δεν είμαι παντρεμένος με την ΕΡΤ».