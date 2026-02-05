MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αναφορά κατά της Κωνσταντοπούλου για ανάρμοστη συμπεριφορά υπέβαλε η Συρεγγέλα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Οξύνεται η ανοιχτή αντιπαράθεση μεταξύ της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Συρεγγέλα και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Μετά την αγωγή που έχει καταθέσει στη Δικαιοσύνη η Μαρία Συρεγγέλα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για προσβολή προσωπικότητας, σήμερα, Πέμπτη (05.02.2026) υπέβαλε και σχετική αναφορά προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλλει αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τις συνεδριάσεις τόσο της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), όσο και της Ολομέλειας της Βουλής.

Στην αναφορά της, η Μαρία Συρεγγέλα υποστηρίζει πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου «έχει επανειλημμένως επιδείξει αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά εναντίον μου, χωρίς ουδέποτε να έχει ανακαλέσει τα λεγόμενά της, μολονότι της έχει ζητηθεί. Η συμπεριφορά που επιδεικνύει προς το πρόσωπό μου, αλλά και στο σύνολο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών τους τελευταίους δύο μήνες, δεν συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των Βουλευτών, τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσο και κατά την εν γένει παρουσία τους στην κοινωνία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων».

Στην αναφορά προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η βουλευτής της ΝΔ επισυνάπτει και αποσπάσματα των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας που, όπως υποστηρίζει, τεκμηριώνουν τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πολιτικών ξεκίνησε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλόγισε στην Μαρία Συρεγγέλα ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, το όνομα της οποίας εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν συνεργάτιδά της.

Ζωή Κωνσταντοπούλου Μαρία Συρεγγέλα

