Στ. Καλαφάτης: Η Ελλάδα τοποθετείται δυναμικά στον ευρωπαϊκό χάρτη της καινοτομίας

«Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Η έρευνα και η καινοτομία γίνονται κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης. Με στοχευμένες επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, χτίζουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό και τις τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας» τονίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε άρθρο του στην εφημερίδα “Το Παρόν της Κυριακής”.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός αναφέρει στο άρθρο του τα εξής:

«Βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στη νέα εποχή αποτελούν η έρευνα, η καινοτομία, και η εξωστρέφεια. Παράλληλα βοηθούν την κοινωνία, ενισχύουν την εθνική οικονομία, στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες. Γιατί καμία έρευνα, όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν επιτελεί τον κοινωνικό της προορισμό αν τα αποτελέσματά της δεν μετατρέπονται και σε καινοτόμες λύσεις. Μόνο τότε βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και, μαζί της, εξελίσσεται και η ευημερία των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, αυξήσαμε τα τελευταία χρόνια κατά 20% του ΑΕΠ τις συνολικές δαπάνες για έρευνα και καινοτομία. Ταυτόχρονα, αυξήσαμε κατά 40% το επιστημονικό προσωπικό στα ερευνητικά κέντρα δημιουργώντας 20.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, αντιστρέφοντας το brain drain. Είμαστε περήφανοι που πάνω από 1.000 ερευνητές στην Ελλάδα αναγνωρίζονται στο κορυφαίο 2% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας.

Στο υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε ανοίξει βηματισμό και διαμορφώνουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας το οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη νέα γνώση, στην καινοτομία αλλά και στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Με το νέο Αναπτυξιακό νόμο που ενσωματώνει την καινοτομία ως βασικό του πυλώνα κινητοποιούμε πόρους άνω των 4 δις ευρώ για τη διετία 2025 – 2026, αλλά και με το πλαίσιο κινήτρων, διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον που προσελκύει επενδύσεις και προωθεί τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με τη δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας σε όλη την επικράτεια, σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους τοπικούς stakeholders στοχεύουμε στη διασύνδεση των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων με τα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας.

Με τη συνεχή συνεργασία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας, που περιλαμβάνει συν τοις άλλοις: